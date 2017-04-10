Bakan Işık, İzmitli kadınlarla buluştu

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te kadınlar ile bir araya geldi.

Milli savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Evet Platformu tarafından Antikkapı’da düzenlenen ‘İzmir Kadın Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve çok sayıda kadın katıldı. Programda kadınlara seslenen Bakan Fikri Işık, parlamenter sistemde yetki ve gücün başbakanda toplandığını söyledi. Parlamenter sistemin en güçlü Almanya’da uygulandığını ifade eden Işık, “Orada Cumhurbaşkanını kimse tanımaz ama başbakanın kim olduğunu herkes bilir. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise yetki ve güç başkandadır. 1982 anayasası yazılırken bu Kenan Evren ve arkadaşları dediler ki; ‘Bu halk gidiyor, bizim istemediğimiz adamları seçiyor. Menderes’i seçti, rahmetli Erbakan, Türkeş, Demirel’e oy verdi. İyisi mi biz Cumhurbaşkanına öyle bir yetkiler verelim ki, Başbakan ne yaparsa yapsın, Cumhurbaşkanın izni olmadan elini kolunu kıpırdatamasın.’ 1982 anayasasında parlamenter sistem ağır yara aldı. 1982 anayasası yürürlüğe girdikten sonra bütün Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar çatışma içine girdiler. Bu adamların hepsi geçimsiz, hepsi huysuz adamlar olduğu için mi böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldık. Hayır. Burada 1982 anayasası parlamenter sistemde olmaması gereken yetkileri Cumhurbaşkanına verdiği için çatışma ortamı oldu. 2001 krizinin bedelini halk ödedi, kadınlar ödedi. Bir gecede yüz binlerce insanın işsiz kaldığı bir ülkede biz kaosu yaşamadık mı. Bunun gelecekte yaşanmayacağının garantisi var mı?” dedi.





‘CHP seçmenin önemli bir kısmı CHP’den ümitli değil’

Bugün Kocaeli’nde bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Sayın Kılıçdaroğlu bazen yanlışlıkla da olsa doğruları söylüyor ya. Siz düşünün ilerde Cumhurbaşkanı farklı bir partiden, Başbakan farklı bir partiden oldu. Bunlar anlaşamadılar ne olacak? Kimin dediği olacak. Anayasaya göre Cumhurbaşkanının dediği olacak. Halk ülkeyi yönetsin diye Başbakanı seçmiyor mu. 7 Haziran 2015 seçimlerinin akşamını bir düşünün. Sayın Bahçeli yapılan baskılara boyun eğdi, MHP-HDP-CHP bir hükumet kurdu. Her hangi bir konuda anlaşamazlarsa bu işin sonu nereye gider. Türkiye bu riski hala taşımıyor mu? Siz sabahın erken saatlerinden, gecenin geç saatlerine kadar ailenizi düşüneceksiniz ama birileri sizin bütün emeğinizi kolaylıkla heba edecek. Buna bir tedbir geliştirmek siyasi partilerin görevi değil mi. AK Parti ve MHP bir araya gelerek bunu yaptı. Ey Kılıçdaroğlu AK Parti ve MHP sistemdeki çift başlılığı gördü, fiilen geçmiş olduğu sistemi resmileştirmek için Cumhurbaşkanlığı hükumet istemini hazırladı, meclise getirdi. Meclis bazı maddeleri uygun görmedi ve 18 maddeye düşünerek kabul etti. Sen ana muhalefet partisinin başkanı olarak alternatif teklif hazırlayıp meclise getirdin mi? Sen şimdi şehir şehir dolaşıyorsun ama meydanlara çıkamıyorsun. Bir dönem CHP’nin kalesi olarak görülen Kocaeli’nde açık hava mitingi yapamıyorsun. Sen niye bir öneri teklifi hazırlayıp getirmedin. Bu çift başlılığı sen görmüyor musun. Bazen yanlışlıkla da olsa söylüyorsun. Getirseydin, senin teklifin daha mantıklı olsaydı, senin teklifin kabul olurdu. Benim sırtım terlemeyecek, ben konuşurum sabah akşam konuşurum, yalan yanlış söylerim millet ayıklasın dursun. Böyle muhalefet olur mu. Muhalefet olmak en önce sorumlu olmayı gerektirir. CHP seçmenin önemli bir kısmı CHP’den ümitli değil” diye konuştu.





‘Kılaçdaroğlu tek başına seçime girse yine yüzde 50 oy alamaz’

Bugün bir gazetede manşet gördüğünü belirten Bakan Fikri Işık, “Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Bu kadar yetkiyi ben bile istemem’ demiş. Sayın Kılıçadroğlu sen 7 seçimdir yüzde 25’i bulamadın. Niye bulamadın. Şu anayasa değişikliğini yazarken bir geçici madde yazsaydık ve deseydik ki; ‘Bu anayasa değişikliğinin kabulü halinde yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu katılabilir, bunun dışında kimsenin adaylığı kabul edilmez.’ Tek aday olarak Kılaçdaroğlu girse yüzde 50’ye ulaşabilir miydi? Halk güvenmediğine yüzde 50 oy verir mi? Tek başına girsen yine yüzde 50 oy alamazsın. Halk sadece doğruluğuna, çalışkanlığa güvendiği insanlara yüzde 50 oy verir. Sana güvenmiyor ki. Bu sistem halkın güvenliğini almayan kimseyi iktidar yapmıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ne zaman istikrarı yakaladıysa, yüzde 5 büyüdüğünü ifade eden Fikri Işık, “Ne zaman koalisyon kuruyduysa o büyümeyi harcadı. Avrupa’da bazı politikacılar yatıyorlar, kalkıyorlar Türkiye. Bazıları Türkiye düşmanlığını hiç saklamıyorlar. Bütün dertleri Türkiye. Niye acaba. 15 sene önce Türkiye bu konuda Avrupa’nın gündemine girmezken, şimdi en önemli gündem maddelerinde biri Türkiye oldu. Türkiye’nin nüfusu 80 milyon. 2050 yılında Türkiye’nin nüfusu 97-98 milyon olacak, Almanya’nın nüfusu 70 milyona düşecek. Eğer Türkiye istikrarını kalıcı olarak sağlarsa, her sene en az yüzde 5 büyürse, Almanya’yı da, Fransa’yı da, İtalya’yı da geçiyor. Avrupa’nın en büyük ülkesi oluyor. Bunu bunlar çok iyi biliyor. Gezi olaylarının arkasına bir bakıyorsunuz kimlerin çıktığı belli, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini teslim etmeyeler, 2050 yılında Türkiye’nin en güçlü Avrupa ülkesi olacağını çok iyi biliyorlar” şeklinde konuştu.