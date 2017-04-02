Bakan Işık, "Kılıçdaroğlu ya gizli evetçi ya da..."

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Türkiye son 14 yılda yakaladığı istikrarı 2050 yılına kadar bozmadan sürdürse 2050 yılında Avrupa’nın en güçlü ülkesi Türkiye oluyor.

Cumhurbaşkanımızı Avrupa’da yapılan bir toplantıya telekonferansla bağlanmasını iptal edenler, terör örgütünü canlı yayınla bağlıyorlar. Bu aslında bizim halk oylamasında neden evet vermemiz gerektiğinin en önemli göstergesi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dilovası'nda Gümüşhane Kürtünlüler Derneği üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Programa Bakan Işık’ın yanı sıra, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Akbulut, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Kürtünlüler Derneği üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Bakan Işık, “Türkiye’nin istikrarını kalıcı olarak sağlamasını temin edecek düzenlemeyi sizlerin oyuna sunduk. Özellikle 12 Eylül Anayasası ile beraber parlamenter sistemde hiç olmaması gereken aşırı cumhurbaşkanlığı yetkilerinin hangi kavgalara neden olduğunu iyi biliyorsunuz. Bir parlamenter sistemin iki özelliği var. Bir hükümet meclisten çıkar. İki, cumhurbaşkanlığı makamı temsil makamı semboliktir. 12 Eylül Anayasası Kenan Evren’e göre yazıldığı için cumhurbaşkanına aşırı yetkiler vermiştir. Bakın Almanya’da cumhurbaşkanını halkın çoğu tanımaz, sebebi cumhurbaşkanlığı makamı temsil makamıdır. Almanlar başbakanı tanır, çünkü güç başbakanda toplanmıştır. Cumhurbaşkanının bir gücü yoktur. Türkiye’de güya parlamenter sistem var ama 82 Anayasası'ndan dolayı cumhurbaşkanına çok fazla yetki tanınmış. Böyle olunca da bütün cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında istisnasız kavga çıkmış. Bu kavga kişilerin kendilerinden kaynaklanan kavgalar değil. Bu kavgalar normalde temsil makamı olması gereken cumhurbaşkanlığı makamının anayasada çok geniş yetkiler verilmesinden kaynaklandı. Bugün hayır diyenler, bu sistemin parlamenter sistem olmadığını iyi biliyorlar” şeklinde konuştu.





“Kılıçdaroğlu ya gizli evetçi ya da ağzından çıkanları kulakları duymuyor”

Türkiye’nin şuanki durumunu bir örnekle açıklayan Işık, “Türkiye’de arabanın direksiyonu solda, İngiltere’de ise sağda. Şuan da bizim hükümet sistemimizde direksiyon hem sağda hem solda, başında da iki şoför var. Bu araba ya duvara çarpar ya uçuruma yuvarlanır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bir uçakta iki pilot var. Sanki bu sistem değiştiğinde memleketi cumhurbaşkanı tek başına yönetecek, yanına kimseyi almayacak. Bir taraftan bunu söylüyor, bir taraftan da kaç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak belli değil diyor. Sanki şuanda kaç tane başbakan yardımcısı olacağı anayasada yazılıyormuş. AK Parti bakanlık sayısını 34’ten 24’e düşüren parti değil mi? Bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Makam dağıtmaya meraklı olsaydı Tayyip Erdoğan, bakan sayısını 44’e, 54’e çıkarmaz mıydı. Aksine tam tersini yaptı. Bakanlık sayısını azaltan cumhurbaşkanı, gereksiz bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı getirmesi mümkün mü. Sayın Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor mu, biliyor. Niye böyle söylüyor, ya bu adamda gizli evetçi ya da ağzından çıkanları kulakları duymuyor” ifadelerini kullandı.





“İstikrar devam ederse Türkiye 2050 yılında Avrupa’nın en güçlü ülkesi oluyor”

Avrupa’nın neden Türkiye karşıtı açıklamalar yaptığını açıklayan Işık, “Bugün Avrupa’da pek çok siyasetçi Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyor. Bu körü körüne bir düşmanlık mı, hayır. Çok bilinçli bir siyaset. Bunu bizim görmemiz lazım. Birkaç sene içerisinde Türkiye Avrupa’nın en büyük ülkesi olacak. Türkiye’nin nüfusu şuanda 80 milyon, Almanya’nın 82 milyon. Rusya’yı Avrupa’nın dışında saydığım için söylüyorum. Birkaç sene sonra Türkiye’nin nüfusu 82 milyonu geçecek, Almanya’nın ise 80 milyonun altına düşecek. Çünkü Almanya’da nüfus azalıyor. Bir projeksiyonu okudum. 2050 yılında Türkiye’nin nüfusu 98 milyona çıkıyor. Yani 100 milyona çıkıyor. Almanya’nın nüfusu da 70 milyona düşüyor. Türkiye son 14 yılda yakaladığı istikrarı 2050 yılına kadar bozmadan sürdürse ve Türkiye her sene yüzde 5’in üzerinde büyürse 2050 yılında Avrupa’nın en güçlü ülkesi Türkiye oluyor. Bazıları bunu görmüyor mu, onun için cumhurbaşkanımızı Avrupa’da yapılan bir toplantıya telekonferansla bağlanmasını son dakika mahkeme kararı ile iptal ediyorlar, terör örgütüne canlı yayınla bağlıyorlar. Bu aslında bizim halk oylamasında neden evet vermemiz gerektiğinin en önemli göstergesi” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı karşılıklı soru cevaplarla sona erdi.