Bakan Işık Kocaeli'den sert çıktı: Gaflet, dalalet ve hatta ihanettir

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP Milletvekilleri Deniz Baykal ve Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Dün, sayın Cumhurbaşkanımızın 'evet oyu da saygındır, hayır oyu da saygındır' ifadesinden sonra, bugün kalkıp 'evet' verenleri düşman Yunan askeriyle aynı kefeye koymak gaflet, dalalet ve hatta ihanettir." dedi.

İzmit ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen "Kocaeli Sektörel Buluşma" toplantısına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 16 Nisan'da bugüne kadar yapılan en önemli anayasa değişikliğini oylayacağını söyledi.

Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu ve demokratik ülkelerde aslolanın milletin iradesi olduğuna dikkati çeken Işık, temel konularda millete gitmenin ve milletin kararını almanın demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu kaydetti.

Bakan Işık, bu kapsamda CHP Milletvekilleri Deniz Baykal ile Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin açıklamalarının çok büyük talihsizlik olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanının "evet oyu da saygındır, hayır oyu da saygındır' ifadesinden sonra, bugün kalkıp 'evet' verenleri düşman Yunan askeriyle aynı kefeye koymak gaflet, dalalet ve hatta ihanettir." diye konuştu.

"Demokratik bir ülkede 'evet' diyen de olacak, 'hayır' diyen de olacak. İnsanlar özgür iradeleriyle tercihlerini yapacaklar. Siyasetçiye düşen görev insanları bilgilendirmektir." diyen Işık, "Karar, halkındır, milletindir. Dolayısıyla bu kabul edilemez ifadeleri reddediyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Biz görevimizi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Işık, şu anda Türkiye'nin fiilen çift başlı fakat hukuken parlamenter sistemde olduğunu, bunun çözümü için getirilen anayasa değişikliği için "Şu an sırası mıydı?" dendiğini belirterek, "Bugün parlamentoda anayasa değişikliğini yapıp, halkın onayına götürecek bir çoğunluk var. AK Parti ve MHP 330'un üzerinde bir desteğe sahip. Milletvekilleri oylarını verdiler ve bu değişiklik geldi. Ya yarın bir gün meclis aritmetiği bir anayasa değişikliğine imkan vermezse, o zaman Türkiye'de sistem ne olur? Bu soruların cevabını vermek siyaset kurumunun görevi değil mi?" şeklinde konuştu.

"CHP'nin neden 'hayır' dediğini biz de anlamadık"

Demokraside muhalefetin olmasının "muhalefetin gününü gün etmesi ve sadece yapılanlara yanlış" demesi anlamına gelmediğini ifade eden Işık, "Şili'den adam getirdiler, bir hafta sonra adam 'Ben CHP'nin niye 'hayır' dediğini anlamadım.' dedi. Vallahi biz de hala anlamadık. Çözüm götürmüyorsun, alternatif getirmiyorsun, şu anda fiilen başkanlık sistemine geçmiş Türkiye'nin hukuken başkanlık sistemine geçmesine karşı çıkıyorsun. Sen ne istiyorsun be arkadaş? Bu benim aile meselem değil, herhangi birimizin şirketi meselesi değil, bu ülkemizin meselesi." diye konuştu.

Çift başlılığın şu an Türkiye'nin önündeki en büyük engel olduğunu, bunun kaldırılması ve sistemin bir an önce sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Bir adama bu kadar yetki verilir mi?' diyorlar. Sanki sokaktan tutuyoruz, getiriyoruz cumhurbaşkanı yapıyoruz, 'Al bu kadar yetkiyi ne yaparsan yap' diyoruz. Bu milletten yüzde 50 oy almak kolay bir iş mi? Yüzde 50 oy almış bir cumhurbaşkanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Bu sistemde denge mekanizması var. Eğer cumhurbaşkanı diktatörlüğe özenirse o zaman meclis hemen seçimleri yenileme kararı alabilir. Aldığı anda da halka gider. Diktatörlüğe özenen bir cumhurbaşkanına Türkiye'de kim oy verir? Ben vermem. Bu millet bugüne kadar diktatörlüğe özenen hatta diktatörlerin hiçbirine prim vermedi."

Yeni sistemde bu kadar katı bir siyasi partiler kanununa gerek kalmayacağını dile getiren Işık, her şeyin bütün iplerin genel merkezde olduğu bir siyasi parti anlayışının artık Türkiye'de tarihe karışacağını vurgulayarak, "Tabanın daha çok sesinin duyulduğu bir siyasi partiler kanuna Türkiye geçecek. Şimdi hükümet meclisin içinden çıktığı için 'aman genel başkanımla aram bozulmasın, yarın hükümet olursak ben de bakan olabileyim' düşüncesi az veya çok pek çok milletvekilinde var. Yeni sistemde bakan olma imkanı kalkıyor. Milletvekilinin görevi yasama ve denetim onun için de genel başkanına daha fazla bağlı bir milletvekili profilinden tabanına ve halkına daha fazla bağlı milletvekili profiline geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Işık, daha sonra Gölcük ilçesinde AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.