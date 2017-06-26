  • BIST 99.639
  • Altın 139,988
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 24 °C

Bakan Işık, öğrencinin çay davetini kırmadı

»
Bakan Işık, öğrencinin çay davetini kırmadı
Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Işık, kendisini evlerine çay içmeye çağıran ortaokul öğrencisi Nisa Nur İlhan'ın davetine icabet etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendisini çay içmeye davet eden ortaokul öğrencisi kızın evine konuk oldu.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Işık, burada kendisini evlerine çay içmeye çağıran 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Nisa Nur İlhan'ın davetine olumlu karşılık verdi.

Makam aracıyla Nisa Nur'un Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki evine giden Bakan Işık, burada aile üyeleriyle sohbet ederek, çay içti.

Nisa Nur'un 2006 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden babası Celal İlhan'ın çocukluk arkadaşı olan AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ı arayan Işık, Çakır'a ailenin selamlarını iletti.

Işık, ziyarette aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren ziyarette Bakan Işık'a, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba eşlik etti.

Nisa Nur'un ağabeyi Mücahit İlhan, Bakan Işık'ın ziyaretinden dolayı gururlandıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirerek, kardeşinin ziyarette, büyüyünce doktor olma sözü verdiğini söyledi.

b2-012.jpg

b3-008.jpg

Bu haber toplam 390 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık, güvenlik güçleri ile bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 19:30
  • Milletvekili Aygün: “Bu ailenin bir ferdi olmak gurur veriyor”25 Haziran 2017 Pazar 18:30
  • Bayramlaşma vedaya dönüştü25 Haziran 2017 Pazar 16:00
  • BBP bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 15:37
  • "Barbaros'un torunları" nöbette25 Haziran 2017 Pazar 14:58
  • Bakan Işık,"Başarılı teşkilatlar devam edecek"25 Haziran 2017 Pazar 14:30
  • Bakan Işık, vatandaşla bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 13:16
  • KOTO ailesi bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 13:02
  • CHP Kocaeli Örgütü, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 11:00
  • Bakan Işık, bayram namazını İzmit'te kıldı25 Haziran 2017 Pazar 10:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti