Bakan Işık sendikalarla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ile ilgili Kocaeli’de faaliyet gösteren Türk-İş, DİSK, Hak-İş, Kamu-Sen ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ile bir araya geldi.

Sendikacılara yönelik açıklama yapan Bakan Işık, “Türkiye'de gelir adaletini ancak pastanın büyümesiyle çözebiliriz” dedi.

SENDİKA BAŞKANLARI EKSİKSİZ KATILDI

Lastik-İş Sendikası'nın sosyal tesislerindeki toplantıya AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’da katıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “16 Nisan halkoylaması sendikalar buluşması” etkinliği kapsamında ilimizdeki Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen ve Kamu-Sen başkan ve temsilcileri, Lastik İş Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, DİSK Bölge Temsilci Vedat Küçük, Hak-İş İl Temsilcisi İdris Ersoy, Memur-sen İl Temsilcii Şahin Yaşlık, Kamu-Sen İl Temsilcisi Yardımcısı Numan Uysal, konfederasyonlara bağlı sendikaların şube başkanları da hazır bulundu.

UYAR, “GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞANLARA GÜVENCE İSTEDİ”

Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar bazı taleplerde bulundu. Uyar, “Güçlü, kuvvetli ve kudretli Türkiye için işçi ve memurlara kadro sözü, taşeronlaşmada yaşanan sıkıntıların çözümü, yaşanan ücret enflasyonununsa bir düzenlenme, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, kıdem tazminatlarında yaşanan mağduriyet konularında Bakan Işık’tan destek istedi.

Milli Savunma Bakanı Bakan Fikri Işık, “Türkiye’nin gelecekte yaşayacağı krizlere karşı önlemleri almak zorundayız. Taşeron işçi için gereken yapılacak ancak adaletli olması için biraz sabır gerekiyor. Ülkemizdeki gelir adaletini ancak pastanın büyümesiyle çözebiliriz" şeklinde konuştu.

Şennur YILDIZ