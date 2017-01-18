Bakan Işık, taziyeye geldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz ay Kayseri’deki kalleş saldırıda şehit olan Onbaşı Abdülsamet Özen’in gazetemizde görev yapan babası Hüseyin Fehmi Özen’e bir kez daha başsağlığı dileyen Bakan Işık, kendisine Milli Savunma Bakanlığı’nın şükran plaketini takdim etti.

KAHVESİNİ İÇTİ

Bakan Işık, geçtiğimiz yıllarda gazetemizi her ziyaretinde şehit babası Hüseyin Fehmi Özen’in yaptığı kahveyi beğenerek içiyordu. Bugün Fehmi Özen, Bakan Işık’a yine kendi elleriyle kahve yaptı. Bakan’ın ziyaretinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Haldız Grup adına Veli Haldız, gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Haldız, Genel Yayın Müdürü İsmet Çiğit de hazır bulundu.

ZİYARET VE ŞÜKRAN PLAKETİ- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gazetemizde görevli şehit babası Hüseyin Fehmi Özen’e Bakanlık Şükran Plaketi’ni takdim etti, bir kez daha başsağlığı diledi. Bakan Işık’a, Vali Güzeloğlu ve Başkan Karaosmanoğlu da eşlik etti.