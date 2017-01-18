  • BIST 82.656
  • Altın 147,550
  • Dolar 3,7843
  • Euro 4,0339
  • Kocaeli 8 °C

Bakan Işık, taziyeye geldi

»
Bakan Işık, taziyeye geldi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün gazetemize taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz ay Kayseri’deki kalleş saldırıda şehit olan Onbaşı Abdülsamet Özen’in gazetemizde görev yapan babası Hüseyin Fehmi Özen’e bir kez daha başsağlığı dileyen Bakan Işık, kendisine Milli Savunma Bakanlığı’nın şükran plaketini takdim etti.

KAHVESİNİ İÇTİ

Bakan Işık, geçtiğimiz yıllarda gazetemizi her ziyaretinde şehit babası Hüseyin Fehmi Özen’in yaptığı kahveyi beğenerek içiyordu. Bugün Fehmi Özen, Bakan Işık’a yine kendi elleriyle kahve yaptı. Bakan’ın ziyaretinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Haldız Grup adına Veli Haldız, gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Haldız, Genel Yayın Müdürü İsmet Çiğit de hazır bulundu.

bakan-001.jpg

ZİYARET VE ŞÜKRAN PLAKETİ- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gazetemizde görevli şehit babası Hüseyin Fehmi Özen’e Bakanlık Şükran Plaketi’ni takdim etti, bir kez daha başsağlığı diledi. Bakan Işık’a, Vali Güzeloğlu ve Başkan Karaosmanoğlu da eşlik etti.

Bu haber toplam 4 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cinayet davasına rapor engeli18 Ocak 2017 Çarşamba 14:06
  • Bakan Işık’tan Kocaeli'ye yeni yatırım müjdeleri18 Ocak 2017 Çarşamba 13:25
  • Bakanlar Kurulu grevi erteledi!18 Ocak 2017 Çarşamba 11:13
  • MARKA’dan Makina İmalat Sektörü Araştırma Raporu18 Ocak 2017 Çarşamba 11:00
  • KSO salonunda bomba araması18 Ocak 2017 Çarşamba 10:50
  • FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianame hazırlandı18 Ocak 2017 Çarşamba 10:39
  • 831 projeye 1.3 milyar TL harcandı18 Ocak 2017 Çarşamba 10:25
  • TSK'da Bylock operasyonu: 243 gözaltı kararı18 Ocak 2017 Çarşamba 09:34
  • Yarıyıl töreni Hamidiye’de18 Ocak 2017 Çarşamba 08:54
  • Bakan Ağbal'dan Fatma Kaplan Hürriyet'e cevap17 Ocak 2017 Salı 22:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti