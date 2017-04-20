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Bakan Işık tebriğe geliyor

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Bakan Işık tebriğe geliyor
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yarın AK Parti İl Başkanlığı’nı tebrik edecek.

16 Nisan pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında Kocaeli genelinde Evet yüzde 56.69 Hayır oy oranı ise yüzde 43.31 oldu. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 16 Nisan Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasa Değişikliği halk oylamasının sonrasında basın toplantısı yaptı.

BAKAN TEBRİK EDECEK

Ceyhan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yarın (Cuma) AK Parti İl Başkanlığı’na tebrik ziyareti yapacağı açıkladı.

Ceyhan: “Seçimin galibi ‘evet’, kazanını 80 milyondur”

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