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Bakan Işık, "Türkiye, gençlerimizin omuzlarında yükselecek"

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Bakan Işık, "Türkiye, gençlerimizin omuzlarında yükselecek"
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği “Genç Kürsü” programında Körfezli gençlerle bir araya geldi.

Anayasa değişikliğinin getirilerinin kapsamlı şekilde anlatıldığı toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ev sahipliğini yapan Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, partili ve muhalif gençler katılım sağladı.

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EN GÜÇLÜ EVET GENÇLERDEN GELECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi hakkında bilgi paylaşımı ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık selamlama konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Alçık, “Kocaeli’mizin, Türkiye’nin ve biz gençlerin gururu olan Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık’ı ve değerli büyüklerimizi ilçemizde ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’ın izni ile en güçlü evet genç kardeşlerimizden gelecek “dedi.

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PÜR DİKKAT DİNLEDİLER

AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ‘Genç Kürsü’ programında körfezli gençlere hitap eden Bakan Işık, Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi hakkında önemli bilgiler aktardı:

Bakan Işık; “16 Nisan halk oylaması Türkiye tarihi açışından bir dönüm noktasıdır. Dünya’nın merkezi olan bir ülkeyiz. Gelecek kuşaklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalışmak hepimizin vatani görevidir. Genç kardeşlerim, size düşen görevde budur. Geleceğiniz için doğru kararı vereceğinizden hiç şüphemiz yok. Türkiye, sizin gibi gençlerimizin omuzlarında yükselecek “ifadelerini kullandı.

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