Bakan Işık: Türkiye sandıkta istikrarını sağlamak zorunda

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık her yıl 1 milyondan fazla gencin çalışma yaşına geldiğini belirterek, "Bu insanların iş bulup aş edinmesi, Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip. Bunu sağlamanın yolu da Türkiye'nin istikrarını kalıcı hale getirmesi, sürdürülebilir büyüme rakamlarını başarabilmesi gerekir. Türkiye sandıkta istikrarını sağlamak zorundadır" dedi.

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam ve Kariyer Günleri'nin açılışından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bugün özel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin en başarılı geçtiği illerden biri olan Kocaeli'nde 25 binden fazla gencimizin iş bulduğu dönemde bu fuarı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 85 özel sektör 17 kamu firması fuara katılıyor. Bu firmalarımızın alacağı eleman sayısı toplam 4 bin 508 kişi. Yani şu fuarda en az 4 bin 500 gencimiz daha işe kavuşmuş olacak ve istihdam edilecek" dedi.

Türkiye'nin yılda en az yüzde 5 büyüme yakalamak zorunda olduğunu söyleyen Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye dünyanın tam ortasında. Napolyon diyor ki 'Dünya tek bir devlet olsaydı hiç kuşkusuz başkenti İstanbul olurdu.' Yani dünyanın merkezindeyiz. Türkiye'nin en önemli avantajlarından biri de genç ve dinamik nüfusu. Türkiye bu iki avantajı iyi değerlendirirse Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Eğer gençlerimize iş bulmak istiyorsak ve hayata güvenle bakmasını istiyorsak yapmamız gereken istihdamı arttırıp geliştirmek. Türkiye'nin hiçbir şekilde şansa bırakamayacağı, hiçbir şekilde taviz veremeyeceği konulardan biri büyüme. Türkiye gibi ülkeler en az yılda yüzde 5 büyüme yakalamak zorundalar. Her yıl 1 milyondan fazla gencimiz çalışma yaşına geliyor. Bu insanların iş bulup aş edinmesi, Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip. Bunu sağlamanın yolu da Türkiye'nin istikrarını kalıcı hale getirmesi, sürdürülebilir büyüme rakamlarını başarabilmesi gerekir" diye konuştu.

"Türkiye sandıkta istikrarını sağlamak zorunda"

Işık, 16 Nisan tarihinde önemli bir oylamaya gidildiğini ifade ederek, "Türkiye sandıkta istikrarını sağlamak zorundadır. 16 Nisan'da son derece önemli bir halk oylamasına gidiyoruz. Artık diyoruz ki 82 anayasasının ortaya koyduğu çift başlılığı ortadan kaldıralım. Bu ülke cumhurbaşkanı başbakan arasındaki çekişmelerden çok çekti. 16 Nisan'da gelin bu çift başlılığı ortadan kaldıralım. Artık Türkiye önüne baksın" dedi.

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