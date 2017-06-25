Bakan Işık, vatandaşla bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze'de Ak Parti ilçe başkanlığında partililerle bayramlaştı. Bakan Işık, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Bakan Fikri lşık'ı parti binasının önünde Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve partililer karşıladı. Bakan lşık parti binasının önünde yaptığı konuşmada, "Kaç tane seçim geçirdik. Her bir seçimde başta Gebze halkı olmak üzere Kocaeli halkı ve bütün Türkiye bizim iktidarımızdaki hizmetlere güven oyu verdi ve daha yeni hizmetler yapmak için bize iktidar sorumluluğunu, ülkeyi yönetme sorumluluğunu tekrar tekrar tevdi etti. Biz de bu süre içerisinde milletimizin emanetine sıkı sıkıya sarıldık. Milletimizin emanetini yere düşürmeden ülkemize her gün yeni bir hizmet kazandırmanın gayreti içerisinde olduk. Türkiye son 15 yılda çok büyük mesafeleri kat etti. Yapılamaz denilen, imkansız denilen pek çok icraatı hayata geçirdi. Ak Parti iktidarında bir taraftan ülkemizi kalkındırırken, diğer taraftan da yerel kalkınmaya çok büyük önem verdik" dedi.

YOĞUN BİR SÜREÇ YAŞADIK



En büyük güçlerinin milletin desteği olduğunu söyleyen Bakan Işık, "Milletimizin desteğini almak için de, milletimizle aramızdaki en önemli köprü teşkilatlarımız. Teşkilatı olmayan partilerin rüzgarın önündeki yaprak gibi olduğunu daha önceki siyasi tecrübelerimiz bize gösterdi. Onun için her vesile ile teşkilatımızda buluşmak, sizlerle buluşmak, sizlerin halini hatırını sormak, vatandaşın sizlere ilettiği konuları sizden almak ve gereğini yerine getirmek için buluşuyoruz. Tabi son bir yıllık süreç hem Türkiye açısından, hem de Milli Savunma Bakanlığı açısından çok yoğun geçti. 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ondan sonrasındaki Türkiye'nin, özellikle savunma ve güvenlik alanındaki yeniden yapılanması dolayısıyla çok yoğun bir süreç yaşadık. Türkiye'nin geleceğinin teminatı altına alınması için yapılması gereken yapısal dönüşümleri de bu süreçte bir bir hayata geçirdik. Amacımız Türkiye'nin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesidir" diye konuştu.

Bakanı lşık konuşmasının ardından partililerle tek tek bayramlaşırken, elini öpmek isteyen partililere izin vermedi. Bakan Işık, çocuklara bayram harçlığı olarak 10'ar lira verdi.