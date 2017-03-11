Bakan Işık yeni adalet sarayı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren avukatlarla bir araya gelerek Köseköy'e yapılacak olan yeni adalet sarayı hakkında bilgiler verdi. Bakan Işık, " 2020 sonuna kalmadan yeni bir adalet sarayına kavuşmuş olacağız.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren avukatları Antikkapı Restuarant'ta düzenlenen yemek programında ağırladı. Programa Bakan Işık’ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, STK üyeleri ve avukatlar katıldı. Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Kocaeli merkezde bulunan adalet sarayımız ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Bununla ilgili çok uğraştık. Yaptığımız çalışmaların ihtiyacı karşılamayacağını gördük. Adalet Bakanımızın Kocaeli’deki değerlendirmeleri sonucunda yeni bir adalet sarayını Kocaeli’ye en kısa zamanda kazandırılmasına kararını verdik. Alınan karar neticesinde Köseköy’de bulunan 1000 dönümlük askeri alanın 170 dönümünü adalet sarayı yapılmak üzere tahsis ettik. Milli Savunma Bakanı olarak ben imzaladım ve şu anda Adalet Bakanlığımızda tahsis işlemi son noktaya geldi. 170 dönümlük bir alanda gerçekten çok güzel adalet sarayı yapacağız. 2018 başında temeli atabilirsek 2020 sonuna kalmadan yeni bir adalet sarayına kavuşmuş olacağız.” dedi.

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