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Bakan Işık, "Yeni sistemde Meclis çok daha güçlü olacak"

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Bakan Işık, "Yeni sistemde Meclis çok daha güçlü olacak"
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Şimdi öyle bir hava estiriliyor ki sanki cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnamelerle memleketi istediği gibi yönetecek.

Hayır. Cumhurbaşkanın idareyle ilgili konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Çıkardığı kanun hükmünde kararname yanlışsa, eksikse, Meclis onu bir kanunla düzeltebilir ve Meclisin çıkardığı kanuna cumhurbaşkanı uymak zorunda. Yani bir keyfilik yok. Aksine bu sistem Meclisin cumhurbaşkanını ve hükümeti çok daha güçlü denetlediği bir sistem oluyor." dedi.

Çayırova'da esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Işık, daha sonra AK Parti Gebze İlçe Başkanlığınca düzenlenen programda, kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada, anayasa değişikliğine ilişkin bilgi veren Işık, yeni hükümet sisteminin, millete tepeden bakan hiç kimsenin cumhurbaşkanı seçilebileceği bir sistem olmadığını, bu sistemin sadece milletin değerlerini benimsemiş, milletin bağrından çıkmış kişilerin cumhurbaşkanı olabileceği bir sistem olduğunu söyledi. 

Şu anda cumhurbaşkanının vatana ihanet dışında hiçbir şekilde yargılanamadığını, yeni sistemde, mevcut sistemde başbakanın yargılanmasından daha kolay şekilde yargılanma imkanı getirildiğini belirten Işık, dolayısıyla cumhurbaşkanın anayasaya ve kanunlara uymak zorunda olduğunu kaydetti. 

Bakan Işık, anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemde Bakanlar Kurulunda olan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin cumhurbaşkanına geçeceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Takdir edersiniz ki idareyle ilgili her konuda kanun çıkarmak da bu millete de bu meclise de yazık. İşte efendim 'Şu kurum şu bakanlıktan alınsın şu bakanlığa bağlansın.' Bunun için kanun gerekiyor. Buna ne gerek var. Bunu cumhurbaşkanı yapsa, Meclis de böyle her gün onlarca gereksiz işten kurtulsa, Türkiye'de bürokrasiyi azaltan bir iş olmaz mı?"

"Şimdi öyle bir hava estiriliyor ki sanki cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnamelerle memleketi istediği gibi yönetecek. Hayır. Cumhurbaşkanın idareyle ilgili konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi var. Çıkardığı kanun hükmünde kararname yanlışsa, eksikse Meclis onu bir kanunla düzeltebilir ve Meclisin çıkardığı kanuna cumhurbaşkanı uymak zorunda. Yani bir keyfilik yok. Aksine bu sistem Meclisin cumhurbaşkanını ve hükümeti çok daha güçlü denetlediği bir sistem oluyor." 

- "Yeni sistemde Meclis çok daha güçlü olacak"

Parlamenter sistemin en önemli açmazlarından birinin, kendi içinden çıkardığı hükümeti yeterince denetleyememesi olduğunu vurgulayan Işık, "Yeni sistemde hükümet Meclisin içinden çıkamayacağı için, bakanlar dışarıdan atanacağı için Meclis çok daha güçlü olacak. Meclisin denetim yetkisi çok daha artmış olacak. Hükümet yanlış yaptığı zaman oradaki milletvekili, 'yarın ben bakan olurum sesimi çıkarmayayım' diye bir endişeyle hareket etmeyecek." diye konuştu.  

Bakan Işık, Türkiye'nin önündeki süreci riske etmemesi açısından bu değişikliğin yapılmasını gerekli gördüklerinin altını çizerek, "Bunun bir şahıs meselesi, parti meselesi olmadığının bilinmesini istiyoruz. Diyoruz ki bu değişikliği yapalım ve Türkiye istikrarı sandıkta sağlasın, önümüzdeki sistemik krizlerle Türkiye uğraşmasın." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin, son 14 yılda kişi başına düşen milli gelirinin 3 bin 300 dolardan 11 bin dolara çıkarmayı başardığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Son 14 yılda Türkiye pek çok alanda çok büyük sıçramalar yaptı. Savunma sanayisinde her gün kendi geliştirdiğimiz yeni bir silahın denemesini yapıyoruz, kendi geliştirdiğimiz yeni bir sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. O, 60'larda, 70'lerde rahmetli hocamızın ortaya koyduğu vizyon bugün adım adım hayata geçiyor. İnşallah Türkiye bu istikrarını sürdürsün, 10 yıl sonra Türkiye bölgede kimsenin yan bakamadığı bir ülke konumuna da Allah'ın izniyle gelecek." 

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