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Bakan Işık yeni stadyum için tarih verdi

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Bakan Işık yeni stadyum için tarih verdi
Bakan Işık Kocaeli'de stadyumun mayıs ayının sonunda açılacağını belirtti.

İzmit'teki bir restoranda "Kocaeli Genç Sporcu Buluşması"nda konuşan Işık, AK Parti iktidarları döneminde yapılan spor yatırımlarına değindi.

Spora büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Işık, spor bütçesinin çok büyük oranda arttığını, Türkiye'nin tesis altyapısının çok güçlendiğini, pek çok alanda dünyayla yarışabilecek tesis altyapısına kavuştuğunu bildirdi.

Bakan Işık, Kocaeli'nin son 14 yılda Türkiye'de spor yatırımlarının en hızlı arttığı illerin başında geldiğine işaret ederek, "Her zaman dikkate aldığım noktalardan biri lisanslı sporcu sayısı. 2002 yılında biz iktidarı devraldığımız Kocaeli'deki lisanslı sporcu sayımız 10 bin civarındaydı, şu anda 241 bin lisanslı sporcu sayısına Kocaeli ulaştı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı." şeklinde konuştu.

MAYIS SONUNDA AÇILACAK

Kocaeli'de stadyumun mayıs ayının sonunda açılacağını bildiren Bakan Işık, Kocaeli Sporcu Fabrikası Projesini yakın zamanda bitirmeyi planladıklarını kaydetti.

Bakan Işık, Türkiye'nin içinde olduğu bölgenin çok büyük bir türbülanstan geçtiğine işaret ederek, "Bölgemizde her şey adeta yeniden şekilleniyor. Böylesine büyük problemlerin yaşandığı bölgede Türkiye'nin güçlü olması ve gücünü koruması şart. 2002 yılından önce bir yılda bir tesisin yapılmasının başarı sayıldığı bir Türkiye'de bugün hamdolsun yılda onlarca tesisi yapabilen ülke konumuna geldik. Bu bizim açımızdan özellikle Türkiye'nin gücünün ne anlam ifade ettiğini ortaya koymak bakımından önemli. Gençlerimiz güçlü bir ülkenin gençleri olarak hayatlarına devam etmek durumundalar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları açısından son derece önemlidir"

Bölgede pek çok ülkede devlet otoritesinin kalmadığını vurgulayan Bakan Işık, şunları söyledi:

"Bölgemizde bazı ülkelerde adeta terörün devletleştiği bir süreci yaşıyoruz. Bazı yerlerde devletin hakim olamadığı büyük alanların bulunduğunu biliyoruz. Böyle bir coğrafyada Türkiye bütün bu risklerden en az şekilde etkilenmenin yollarını arıyor. Bu açıdan da elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Ben dün Washington'dan döndüm bir tarafta referandum var ama Türkiye'nin bölgenin geleceği açısından önemsediği ve çok önemli olarak gördüğü konuların istişare edilmesi, görüşülmesi için referandum sürecini bıraktık ve Washington'a gittik, Amerika Savunma Bakanı ile bölgemizi Suriye, Irak'taki konuları etraflıca bir değerlendirme imkanı bulduk. Türkiye bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalamaz. Suriye'nin geleceği Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları açısından son derece önemlidir. Irak'taki gelişmeler, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarları açısından son derece önemlidir. Bölgenin adeta küresel aktörlerin oyun alanı olmasının bölgeye getireceği riskler ve sorunlar Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Bunun için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bölgemizde yaşanan sıkıntıları Türkiye'yi en az şekilde etkilemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Dün Washington'dan geldik, bugün sizlerle bu kahvaltıda buluşmaktan da özellikle ayrı bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."

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