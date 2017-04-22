Bakan Işık: “Yüzde 56,7 Kocaeli’nin Cumhurbaşkanına olan güvenidir”

Referandumda Kocaeli’de alınan yüzde 56,7 oy oranı için parti teşkilatına teşekkür ziyareti yapan Bakan Fikri Işık, “Kocaeli’de halk desteğinin yüzde 56, 7 çıkması son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımıza olan güven ve desteğin göstergesidir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığına bakarsanız aslında açıkça anayasa ihlali yapıyor. Bir taraftan hukuken açıkça anayasa ihlali yapıyor, diğer taraftan da ortaya çıkan millet iradesini tanımadığını aslında bütün her tarafa göstermiş oluyor." şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 16 Nisan tarihinde yapılan halk oylamasında Kocaeli’de alınan yüzde 56,7 oy oranı ve seçim süresi boyunca çalışan kadın ve gençlik kolları teşkilatına teşekkür etmek adına Kocaeli İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyarette Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları teşkilatı hazır bulundu. Ziyarette ilk sözü alan ev sahibi İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Biz AK Parti olarak en büyük gücümüzün birlik ve berberlik olduğunu biliyoruz. Omuz omuza verdiğimiz seçim sürecinin hayırlara vesile olmasından dolayı mutluluğumu ve şükranlarımı iletiyorum” dedi.

BİZ TÜRKİYE’DE ZORU YAŞADIK

16 Nisan halk oylaması ile Türkiye’de önemli bir değişimi yaşadıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, ”Değişim zordur. Yanlışı ve doğrusuyla 100 yıllık oturmuş sistemi oyladık. Bu değişim o kadar kolay değildi. Halka yerleşmiş olan şeyleri değiştirmek zordur. Biz Türkiye’de zoru yaşadık. Bazıları yüksek oy bekliyordu. Ama kardeşim anlayış değiştirmek zordur. Kocaeli’de biz görevimizi yaptık. Anketlerde çıkan sonuçlara hemen hemen yaklaştık. 60’ı bulur muyuz temennisindeydik. Temenni başka gerçekler başka. Birliğimiz, kardeşliğimiz, küçük işlerle uğramayıp büyük düşünmemizin eseridir. Bu sevgi bu dava anlayışı bundan sonra devam edecektir” diye konuştu.

CHP DE SEÇİM BOYUNCA DİRİYDİ

Seçim sonucuna göre Türkiye genelinde bir miktar burukluk yaşandığını dile getiren Karaosmanoğlu, “Ben yaşamadım çünkü arzu ettiğimiz sonucu aldık. Kendimiz çalıp, kendimiz oynayalım şeklide program yapmayalım diye arkadaşları uyardım. Son süreçte İzmit’in esnafında yoğunlaştık. Ülkücü ve Saadet Partisi kökenli arkadaşlarla toplantı yaptık. Çok verimli toplantılar oldu. Kocaeli halkının ileri görüşlülüğü çok önemli. Türkiye ortalamasının 6 puan üzerinde bir sonuç elde ettik. Bu sonuç bizi çok sevindirdi. CHP de seçim boyunca de çok diriydi. Ama bizim her yerde üstünlüğümüz vardı” şeklinde konuştu.

HERKESİN SONUCU KABUL ETMESİ GEREK

Bakan Işık ise şunları söyledi: “16 Nisan’da Türkiye önemli bir hükümet değişikliği için sandığa gitti. Türkiye demokratik olgunluğunu bir kere daha gösterdi. Herkes özgürce seçim kampanyasını yürütme imkanı buldu. Burada Türkiye demokratik olgunluğunu bir kez daha göstermiş oldu. Kamuoyuna her iki tarafta yoğun çalışma yaptı. Ama halkımız sandıkta tercihin ortaya koydu. Demokraside en büyük güç milli iradedir. Herkesin bu noktada sonucu kabul etmesi. Millet iradesine saygı duyması gerekir. Millet iradesinin kabul etmemek mahkemeye taşımak demokraside asla kabul edilecek bir durum değildir. Şu anda CHP’nin yaptığı açıkça anayasa ihlalidir. Millet iradesini tanımadığını bütün her tarafa göstermiş oldu. CHP’yi destekleyen iç ve dış mihraplar olduğunu görüyoruz. CHP’nin gerçek sebep kendi iç tartışmasını engellemek. Genel başkanla ile alttan alttan oluşan tartışmayı engellemek.

TÜRK HALKI SANDIKTA NET CEVAP VERDİ

CHP’nin yapması gereken milletin mesajını en iyi okuyup bir sonraki seçime bakmaktır. Türkiye’ye yönelik operasyonlar düzenleyenlerin ekmeğine yağ süren hareketler içinde bulunmak doğru bir yol değildir. Türk halkı her seçimde sandıkta çok net cevaplar vermiştir. Herkese ders niteliğinde sonuçlar ortaya koymaya başarmıştır. AK Parti olarak milletimizin mesajını en iyi şekilde değerlendirme gayreti içindeyiz. 2019 yılına kadar önümüz de bir zaman var. Bu zamanda yeni sistemin bütün alt yapısını hazırlamak görevimizdir. İnşallah sadece MHP değil, CHP ve HDP’de bu konuda katkı verir. Türkiye bu sistem değişikliğini en iyi şekilde hayata geçirmiş olur. 16 Nisan’da çıkan sonuç bizim için gerçekten başarılıdır. Elbette verilen bu mesajları hepimiz değerlendirmek zorundayız.

"CHP AÇIKÇA ANAYASA İHLALİ YAPIYOR"

Anayasanın 79. maddesi hatırlatan Bakan Işık, şöyle devam etti:

"Anayasanın 79. maddesi çok açıktır, 'Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Bu kararlara yönelik herhangi bir merciye başvuruda bulunamaz' diyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığına bakarsanız aslında açıkça anayasa ihlali yapıyor. Bir taraftan hukuken açıkça anayasa ihlali yapıyor, diğer taraftan da ortaya çıkan millet iradesini tanımadığını aslında bütün her tarafa göstermiş oluyor. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen, cesaretlendiren birtakım iç ve dış mihrakların olduğunu görüyoruz. Anayasanın bu kadar açık hükmü varken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde hareket etmesinin altındaki bana göre gerçek sebep, kendi iç tartışmalarını engellemek, kendi içlerinde genel başkanlarına yönelik oluşacak veya oluşan, alttan alttan oluşan tartışmayı kesmek niyetidir. Ancak bunu engellemenin başka yolları varken, millet iradesini tartışmaya açmak ve Türkiye'ye seçimlerin üzerine bir gölge düşürme gayreti içerisinde bulunmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir şey kazandırmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şey, milletin ortaya koyduğu iradeye saygı duymak, bunu kabullenmek ve milletin mesajını en güzel şekilde okuyup, bir sonraki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bu açıdan Türkiye'ye yönelik algı operasyonları yapmaya çalışan birtakım güç merkezlerinin ekmeğine yağ sürecek hareketler içerisinde bulunmak Türkiye'de siyaset yapacak hiç kimse için doğru bir yol değil. Biz inanıyoruz ki Türkiye'de 16 Nisan'da ortaya çıkan irade bağlayıcıdır ve bu noktada herkes bu sonucu kabullenip, gereğini yerine getirmek durumundadır."

Bakan Işık, referandumdan önemli bir sonucun ortaya çıktığını belirterek, Türk halkının bütün seçimlerden çok net mesajlar verdiğini bildirdi.

KOCAELİ CUMHURBAŞKANI’NA GÜVENİYOR

Kocaeli’de halk desteğinin yüzde 56, 7 çıkması son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımıza olan güven ve desteğin göstergesidir. Kocaeli’de bu sonucun çıkmasının iki temel sebebi var. Birincisi Kocaeli Cumhurbaşkanı ve çalışma arkadaşlarına duyduğu güvendir. Diğer faktör ise Kocaeli teşkilatlarının uyumlu gayreti ve çalışmasıdır. Çok yoğun çalışma ortaya koydular. Hem çok program yaptık. Hem de bütün arkadaşlar sahadaydı. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kadın kollarımıza ayrı teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir performans vardı. Kadınlarımız hep yükümüzü çektiler. Gençlerimiz de çok çalıştı. Seçim süresi boyunca 155 adet Genç Kürsü programı yaptık. Gittiğimiz her yerde salonundaki gençler ya muhalif ya da kararsız gençlerdi. Türkiye’de genç nüfusun en fazla Evet verdiği il Kocaeli oldu.”

Çiğdem ARMAĞAN