Bakan Işık'a 155 programı hediye ettiler 

AK Parti İl Gençlik Kolları 16 Nisan referandum sürecinde 155 adet Genç Kürsü programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında muhalif olan veya oy vermede kararsız olan 12 ilçedeki gençlerle bir araya gelindi. İzmit'te yapılan programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ta katılım sağlamış gençlerin sorularını cevaplamıştı.

GENÇLERİ ÖVDÜ

Bakan Işık bugün Kocaeli il başkanlığına gelerek teşkilata referandum başarısından dolayı teşekkür etti. Toplantı da gençlik kollarına çalışmasından ötürü ayrı bir teşekkür sunan Bakan Işık, "Türkiye'de genç nüfusun en fazla Evet verdiği il Kocaeli oldu" açıklaması yaptı.

OLDUKÇA MUTLU OLDU

Toplantın arından İl gençlik kolları Bakan Işık'a bir sürpriz yaptı. Referandum süresi boyunca gerçekleştirdikleri 155 genç kürsü programından çektikleri fotoğrafları çerçeve yapıp Bakan Işık'a hatıra olarak hediye ettiler. Bakan Işık hediyeden oldukça mutlu oldu.

Çiğdem Armağan