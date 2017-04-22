  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 6 °C

Bakan Işık'a 155 programı hediye ettiler 

»
Bakan Işık'a 155 programı hediye ettiler 
AK Parti İl Gençlik Kolları 16 Nisan referandum sürecinde 155 adet Genç Kürsü programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında muhalif olan veya oy vermede kararsız olan 12 ilçedeki gençlerle bir araya gelindi. İzmit'te yapılan programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ta katılım sağlamış gençlerin sorularını cevaplamıştı. 

GENÇLERİ ÖVDÜ
Bakan Işık bugün Kocaeli il başkanlığına gelerek teşkilata referandum başarısından dolayı teşekkür etti. Toplantı da gençlik kollarına çalışmasından ötürü ayrı bir teşekkür sunan Bakan Işık, "Türkiye'de genç nüfusun en fazla Evet verdiği il Kocaeli oldu" açıklaması yaptı. 

OLDUKÇA MUTLU OLDU 
Toplantın arından İl gençlik kolları Bakan Işık'a bir sürpriz yaptı. Referandum süresi boyunca gerçekleştirdikleri 155 genç kürsü programından çektikleri fotoğrafları çerçeve yapıp Bakan Işık'a hatıra olarak hediye ettiler. Bakan Işık hediyeden oldukça mutlu oldu.

Çiğdem Armağan

v1-019.jpg

vv3-003.jpg

Bu haber toplam 553 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti'de kongre takvimi başlıyor20 Nisan 2017 Perşembe 15:15
  • Sarıbay, referandum kuruluna teşekkür etti20 Nisan 2017 Perşembe 11:30
  • "Yarının Türkiye’si, bugünün Türkiyesi’nden güçlü olacaktır"20 Nisan 2017 Perşembe 11:24
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Halk oylamasını lekelemek isteyenler...19 Nisan 2017 Çarşamba 21:05
  • Aydın Ünlü: ''Oy metre mi takmışlar''19 Nisan 2017 Çarşamba 16:39
  • Karabacak, "Güçlü Türkiye’nin önü açılmıştır"19 Nisan 2017 Çarşamba 12:03
  • Referandumun sonucu Kocaeli'de böyle yankılandı18 Nisan 2017 Salı 14:18
  • Başbakan Yıldırım'dan referandum sonrası önemli açıklama18 Nisan 2017 Salı 12:07
  • Bahçeli'den YSK'ya açık çağrı: Eğer imkan varsa...18 Nisan 2017 Salı 11:06
  • MHP, sandık sandık sonuç analizi yapacak18 Nisan 2017 Salı 10:39
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti