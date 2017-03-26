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Bakan Işık'a yerli silahlı koruma

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Bakan Işık'a yerli silahlı koruma
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın koruma ekibi, Türk mühendislerince tasarlanan Milli Piyade Tüfeği'ni (MPT-55) kullanmaya başladı.

Işık'ın talimatıyla, yakında seri üretimine başlanması planlanan silahları alan koruma polisleri, MPT-55 ile düzenli atış talimleri de yapıyor.
 
Milli Piyade Tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55'in yakında seri üretimine başlanması planlanıyor. Yerli imkanlarla üretilen silah, Bakan Işık'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı.

Işık'ın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin, düzenli atış talimi yaptıkları silahın performansından memnun olduğu öğrenildi.

EMNİYET GÜÇLERİ TEST EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Milli Piyade Tüfeği MPT-76 teslimatına başlayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKEK), daha düşük kalibrede ikinci bir silah için başlanan çalışmalarda da sona gelindi. MKEK, Milli Piyade Tüfeğinin 5,56 milimetre versiyonunu da tasarlayıp sertifikasyonunu tamamladı. MPT-55 Piyade Tüfeği, uzun namlulu ve kısa namlulu (Karabin tipi) olarak tasarlandı. NATO standartlarında 30 farklı teste tabi tutulan tüfek, bunlardan başarıyla geçti. 3 kilogram ağırlığına sahip tüfek dakikada 850 atım yapabiliyor. 400 metre etkili menzile sahip tüfek şu anda emniyet güçleri tarafından test amaçlı kullanılıyor.

MPT-76'ya oranla daha hafif olan MPT-55'in özellikle meskun mahal çatışmalarında, Özel Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve komando birliklerinde kullanılabilecek etkili bir silah olacağı belirtiliyor. Tüfeklerin MİT Müsteşarlığınca da talep edildiği öğrenildi.

SESSİZ KURMA ÖZELLİĞİ

MPT-55'in uzun modelinin ise ağırlığı 3 kilo 200 gram. Plastik kompozit şarjörlü tüfeğin üzerine her türlü optik sistem takılabiliyor.

MKE uzmanı mühendis Mert Vardar, yaptığı açıklamada, MPT-55'in soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur ve çamurda atış gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamında başarılı olduğunu belirtti.

Tüfekte otomatik ve yarı otomatik kullanım özelliklerinin bulunduğunu ifade eden Vardar, MPT-55'in, kullanıcının yerinin belli olmaması için sessiz kurma özelliğinin de bulunduğunu kaydetti.

BAKAN IŞIK VE ORGENERAL ATIŞ YAPMIŞTI

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapma kabiliyetine sahip tüfeklerden ilki, MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan bölümü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundaki törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

Ocak ayı başındaki törene Milli Savunma Bakanı Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da katılmıştı. Törenin sonunda silahı atış poligonunda deneyen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, yaptıkları beşer atışta hedefi tam isabetle vurmuştu.

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