Bakan Işık,"Başarılı teşkilatlar devam edecek"

AK Parti’nin geleneksel bayramlaşması her bayramda olduğu gibi, parti binasının önünde yapıldı.

Parti önünde ve sıcak olmasına rağmen yüzlerce partili bayramlaşmaya katıldı. Bayramlaşmaya gelenlere 1000 adet dondurma ikram edildi.

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı bayramlaşmaya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün MKYK üyesi Zeki Aygün Milletvekilleri R.Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, M.Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlçe Belediye Başkanları, ilçe Başkanları ile yöneticiler ve partililer katıldı.

16 yıldır bayramlaşmaları idrak ettiklerini belirten İl Başkanı Ceyhan, Kocaeli Teşkilatlarının birlik ve beraberlik içinde çalıştığını belirtti, “Şehitlerimize, teşkilatlarımızdan vefat edenlere rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. Ahirette, Allah hepimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin” dedi.

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ÖĞLENE KADAR 10 YERE GİTTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da bayramın ilk günü sabah namazından sonraki 10’ncu programını yaptığını söyledi. Bayramlaşmaya gelen partililerden, 3 gün boyunca, şehit ve gazi ailelerini, büyüklerini, yaşlıları, özürlüleri ziyaret etmeleri tavsiyelerinde bulunan Karaosmanoğlu, “Bu partide görev yapmak herkese nasip olmaz. Görevimiz; mazeret üretmek değil, çözüm üretmektir. Nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Biz gücümüzü kardeşliğimizden alıyoruz.” dedi. AK Parti MKYK üyesi ve Kocaeli Milletvekili Aygün de yerelde ve genelde 15 yıldır hizmet ettiklerini, hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

ERGÜN, BARIŞA VURGU YAPTI

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Ergün de barışı konu alan bir konuşma yaptı. Ergün şunları söyledi: “Bölgemizde, dünya da barışın hakim olması için herkes meramını barış içinde anlatmalıdır. AK Parti ve Türkiye olarak bölgesel, dünya barışı ve iç barış için en büyük katkıyı yapmalıyız. Dualarımız ve gayretlerimiz aynı istikamette olması lazım.”

"TÜRKİYE'Yİ İLERİ GÖTÜRDÜK"

İktidarda 30’u aşkın bayramı kutladıklarını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Işık, “Zorluk ve sıkıntıları birlikte yaşadık. Meselelerden korkarak değil, cesaretle üzerine gittik. Türkiye’yi ileri götürdük. Teşkilatlarımızın gayretli çalışmaları ile Kocaeli Teşkilatları farkını ortaya koydu, en başarılı teşkilat çalışmaları yapan il oldu.Her seçimde halk desteği artarak sürdü.”

EN DİNAMİK TEŞKİLAT

2019’da yapılacak seçimlerde hem yerelde hem de Türkiye’nin yeni sisteminin güvence altına alınacağı bir seçim olacağını belirten Işık, teşkilatların çok yoğun çalışma içinde olacağı bir döneme girileceğini söyledi. Cumhurbaşkanının başarılı teşkilatların görevlerine devam edeceğini ifade ettiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli Teşkilatlarının her alanda Türkiye’nin en dinamik başarılı teşkilatıdır. Teşkilatlarda görev yapanlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bakanlar, milletvekilleri, İl Başkanı, ilçe başkanları belediye başkanları partililerde tek teke bayramlaştılar.

İZMİT İLÇE’DE BAYRAMLAŞMA:

AK Parti İzmit İlçe’de yapılan bayramlaşmaya Milletvekili İlyas Şeker İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, meclis üyeleri ve teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı. Doğan, parti ilkelerini sahip çıkılmasını istedi. Doğan, “Önce milletimizin menfaatlerini korumalıyız. Liderimize, bayrağımıza sahip çıkmalıyız. Asla kişisel çıkar peşinde koşmamalıyız.” dedi.

Milletvekili Şeker de bayramı ağız tadı ile yaşamak istediklerini belirtti “AK Parti’nin başarısının nedeni 80 milyonun inancı, kültürü ve değerleri gibi yaşadığı içindir. Sokaklarda yürümekle iktidar olunmaz. Millet kalbine gönlüne girerek iktidar olunur.” dedi. İl Başkanı Ceyhan’da ufak tefek eksiklerin olabileceğini belirtti, “ Helallik istiyorum. Parti bayramlaşmalarına önemseyelim. Bizim teşkilatlarımızın başarısında şifresi birlik ve beraberliğidir.” dedi.