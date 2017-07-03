Bakan Işık,"Bu şehre sıradan vali atanmadı"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün Valiler Kararnamesi’yle Diyarbakır’dan ilimize atanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’da hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kocaeli sadece Türkiye’nin değil dünyanın en müstesna ilerinden biri. Kocaeli’de yaşamak bir ayrıcalıktır. Bu şehirde hayatını sürdürmek herkes için Allah’ın bir lütfudur. Kocaeli’ye hizmet etmek ayrı bir bahtiyarlık. Bu şehri bazen küçümseyenler oluyor. Bu şehirde yaşanmamın adeta zor olduğunu ifade edenler oluyor. Gerçekten bu şehir hem yaşamak için hem de hizmet etmek için yaşanılacak en müstesna şehirlerden biri.

BU ŞEHİR İÇİN BİR ŞANS

Bu güne kadar hiç bir hükümet bu şehre sıradan bir vali vermedi. Bu şehre atanan tüm valilerimiz bilgisiyle, birikimiyle ve tecrübesiyle hep öne çıkmıştır. Herkesin takdir ettiği isimler oldu. Özellikle AK Parti iktidarıyla bu gelenek devam etti. Bütün valilerimize şükran borcumuz var. Hüseyin Aksoy şu an görevde uzun ve kesintisiz valilik yapan arkadaşımız. Bu açıdan görevdeki en tecrübeli valiyle çalışacağız. Bunun şehrimiz açısından şans olduğunu değerlendiriyorum. Şehrimize çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Hüseyin beyde dinamizm ve tecrübe aynı anda bulunuyor. Çok isabetli bir tayin olduğunu düşünüyorum. Daha önceki şehirlerde bıraktığı izlenimlere bakarsak, şehrimizde çok güzel görev süresi geçireceğin gösteriyor.

BU ŞEHİR KENDİSİNİ SEVECEK

Eski Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na şehrimize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. 3 yıl görev süresinde başarılı hizmetler yaptı. Şehirle son derece iyi bütünleşti. Ardından çok güzel ifadeyle ayrıldı. Diyarbakır’daki zor görevinde başarılar diliyorum. Bu şehrin siyasetinde artık bir uyum var. Gerek kendi içinde gerek iktidar ve muhalefet arasında seviyeli bir uyum var. Bazıları bundan da rahatsız oluyor. Ama biz bundan çok memnunuz. Zaman zaman bir araya gelerek kentin sorunlarını görüşmesi büyük bir kazanım. Bu görüşme sayın valimizden katkılarıyla giderek artacağına inanıyorum. Bu şehrin çok kısa zaman da kendisini seveceğine inanıyorum.

BÜYÜK GAYRETLE ÇALIŞACAĞIZ

Ardından söz alan Vali Hüseyin Aksoy, kendisine yaptığı ziyaretlerden dolayı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a teşekkürlerini sundu. Aksoy, “Kocaeli’de büyük bir gayretle çalışacağız. Kentin bütün dinamikleriyle bu çalışmaları sürdüreceğiz. Kocaeli, önemli bir sanayi şehri. Eğitim, sağlık, kültür ve turizmde birçok alanda gelişmeler yapma gayreti içinde olacağız. Desteğiniz için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN