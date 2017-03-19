Bakan Işık,'Bu sitem Türkiye için gerekli çünkü bir gövde de iki baş oluştu'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze'de sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Işık, “Bu sistemde halk kimin yönetmesini istiyorsa doğrudan kendi seçiyor. Hem de bu iki turlu sistem. Daha önce Türkiye iki turlu seçim sistemine geçsin diye propaganda yapanlar şimdi burada hayır kampanyası yürütüyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze'de sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleriyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Gebze’de bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra, Gebze Belediye Başkan Vekili Nilay Ayrancı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı Başkanı Hasan Soba ve davetliler katıldı.





“82 Anayasası’na göre cumhurbaşkanının aşırı yetkisi var ama hiç sorumluluğu yok”

“16 Nisan referandumu ile ilgili iki temel soruyu sormalıyız” diyen Bakan Işık, “Bir, neden referanduma gidiyoruz. İkincisi ise referandumda evet oyu kullanırsak Türkiye ne kazanır. Neden referanduma gidiyoruz sorusunun cevabı aslında 1982 Anayasasıyla beraber sürekli karşımıza çıkan sitemin çok zaman tıkanma noktasına geldiği ve Türkiye’nin hızını yavaşlatan bir takım düzenlemelerin, var olan bir takım sıkıntıların 2007’deki özellikle 367 garabeti ile birlikte iyice ortaya çıkmasından dolayı. Türkiye parlamenter sistemi kabul etmiştir. Bu sistemde cumhurbaşkanlığı semboliktir. Yetkisi çok azdır. Devletin birliğini temsil eder, çok önemli konularda imza yetkisi ve hakkı vardır. Zaman zaman kanunları veto hakkına sahiptir. Ama 12 Eylül Anayasası Kenan Evren’e göre yazıldığı için cumhurbaşkanlığı yetkisi çok fazladır. Düşünün bir ile il müdürü atamak için bile cumhurbaşkanının imzası gerekiyor. Normal bir parlamenter sistemde olmaması gereken tüm yetkiler Kenan Evren için hazırlanan Anayasada var. 82 Anayasasına göre cumhurbaşkanının aşırı yetkisi var ama hiç sorumluluğu yok. Vatana ihanetin dışında hiçbir şeyle suçlanmıyor cumhurbaşkanı. Böyle bir sistem zaten parlamenter bir sistem değil” şeklinde konuştu.



“Fırat Kalkanı Harekatı bugün yapılmaz bir daha yapılamaz”

7 Haziran seçiminden sonra koalisyon hükümeti kurulsaydı Türkiye’de kaos olacağını belirten Işık, “Biz Fırat Kalkanı Harekatını başlattık. DEAŞ sürekli canlı bomba eylemi yapıyor. Kilis’e, Antep’e sürekli füze atıyor. Ciddi bir güvenlik tehdidi vardı. Böyle zayıf parçalı bir hükümet yapısında bu kararları almak mümkün olabilir mi. 7 Haziran’dan sonra koalisyon hükümetini kurulduğunu varsayalım. HDP böyle bir karara evet der mi. Terörler mücadeleye evet der mi. Ne olacak tam bir kaos. Niye bugün yapıyoruz çünkü AK Parti bugün güçlü. Türkiye bugün yapmazsa bir daha yapamaz. Bu defa Türkiye bir sistem krizinin içerisinden çıkamaz” ifadelerini kullandı.



“Bu sitem Türkiye için gerekli çünkü bir gövde de iki baş oluştu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu değişikliği kendisi için istese 82 Anayasasına dokunmayın derdi diye konuşan Işık, ”Efendim Tayyip Erdoğan kendisi için istiyormuş, sayın cumhurbaşkanımız kendisi için bir şey isteyecek olsa söyleyeceği bir tek cümle var, 82 Anayasasına dokunmayın. Neden, yetki çok sorumluluk yok. Her türlü yetki var cumhurbaşkanında. Kendisi için bir şey isteyen bir kişi bunu değiştirir mi. Bu Türkiye için gerekli çünkü Türkiye’de maalesef bir gövde de iki baş oluştu” dedi.



“Bir gemiyi iki kaptan batırır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’nun “Uçakta da iki pilot var” örneğine değinen Işık, “Geçen gün Sayın Kılıçdaroğlu örnek vermiş. Bir uçakta iki pilot oluyor demiş. Tabi Sayın Kılıçdaroğlu, maalesef bu noktada gerçeği biliyor da tam söylemiyor ya da gerçekten bilmiyor. Evet iki kaptan var ama birinci kaptan var ikinci kaptan var. Uçağın kaptanı belli. Birinci kaptan var, birinci kaptana bir şey olursa ikinci kaptan devreye giriyor. Aynı yetkiye sahip iki kaptan yok uçakta. Öyle olsa bizim askerlerin bir sözü var. Bir gemiyi iki kaptan batırır derler. Aynı yetkiye sahip iki kaptan olursa o gemi batar. Şimdi Türkiye’nin de durumu bu. Bu açıdan bu anayasa değişikliğini yapıp bu çift başlılığı ortadan kaldırmalıyız” şeklinde konuştu.



“Daha önce iki turlu seçim isteyenler şimdi hayır kampanyası yürütüyor”

Türkiye evet derse çift başlılığın ortadan kalkacağına değinen Bakan Işık, “Bizim modelimiz de cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı birleşiyor. Ve halk bunu doğrudan sandıkta seçiyor. Türkiye’de biz demokrasinin yerleşmesini istiyorsak, kökleşmesini istiyorsak bu sistem bizim için çok daha iyi. Bu sistemde halk kimin yönetmesini istiyorsa doğrudan kendi seçiyor. Hem de bu iki turlu sistem. Daha önce Türkiye iki turlu seçim sistemine geçsin diye propaganda yapanlar şimdi burada hayır kampanyası yürütüyor. Niye iki tur çünkü yüzde 50’ye ulaşmadan kimse iktidar olamıyor. Halkın çoğunluğunun desteğini almayan kimse iktidar olamıyor” ifadelerini kullandı.

