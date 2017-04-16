Bakan Işık:"Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı"

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı.Oyunu kullanan herkese teşekkür edeiyorum.Türkiye'de spekülasyon yapanlar,demokrasimizi sorgulamak isteyenler hayal kırıklığına uğradı.Türk halkı özgür iradesiyle sandığa gitti.Halkımız 'Cumhurbaşkanlığı Hükmet Sistemi'ni seçti.Halkımız bu sistemi istiyordu. Bu çok büyük bir başarıdır, bununla gurur duymalısınız. Bu başarının mimarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli,Mustafa Destici'dir.Başırının mimarı türk milletidir. Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyorHalıkımız ister evet ister hayır versin birbirimzle kucaklaşıp birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Kocaeli'deki alınan sonuç göğsümüzü kabarttı.Yağmur çamur gece gündüz soğuk demeden çalışan Kocaeli Teşkilatlarımza teşekkür ediyorum.Mükemmel bir çalışma ortaya koydular il başkanımz, milletvekillerimiz, belediye bakanlarımız, kadın ve gençlik kollarımıza muhteşem performansları için gönül dolusu teşkkür ediyorum.
İşte ilçe ilçe Kocaeli'deki halk oylaması sonuçları
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