Bakan Işık,"İmam hatiplerde hain yetişmez"

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği’nin (KİHMED) geleneksel mezunlar buluşması bugün 30’uncu kez Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

İmam Hatip Mezunları Derneği’nin geleneksel buluşmasında konuşan Bakan Işık, “Siz İmam Hatipleri kapatırsanız, kat sayı getirirseniz, insanları mecburen FETÖ okullarına yönlendirirsiniz” dedi.

KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak’ın ev sahipliğindeki programa İmam Hatip Lisesi mezunu Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal,Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi,İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER) Başkanı Halit Bekiroğlu, SP Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve dernek üyeleri katılım sağladı.

BURAYA KOLAY GELMEDİK

Program Hafız Ahmet Yıldırım’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından selamlama konuşmasını yapan KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, “Bu okullara ve camiamıza hizmet etmiş çok değerli büyüklerimiz var. Onlara teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin en karanlık dönemlerinde 1951 yılında İmam Hatip Okulları’nı açan ve bedelini hayatıyla ödeyen Merhum Başbakan Adnan Menderes’i rahmetle anıyoruz. Necmettin Erbakan’ı, Turgut Özal’ı, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Devlet Bahçeli’yi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı burada anmadan geçmek vefasızlıktır. Buraya kolay gelmedik adeta tırnaklarımızı kazıyarak geldik. 28 Şubat sürecinde bu okulları kapatacağız diyenleri tarihin karanlık günlerine gömdük” diye konuştu.

KARALAMAYA DEVAM EDİYORLAR

“Bu ülkenin hangi badireleri atlattığını görmek için İmam Hatiplere bakmak yeterli” diyen Yamak, şunları söyledi:

“Bugün halen daha bu okullar karalanmaya çalışılıyor. Yanlış ve yalan haberlerle okullarımızı gölgelemeye çalışıyorlar. Bu bizim azmimizi daha da perçinliyor. Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen birlik ve beraberliğimiz devam ediyor. Toplumun bütün kesimlerini aslı ve astarı olmayan sözlere karşı kulak tıkamaya davet ediyoruz. KİHMED olarak 3 yıl önce aldığımız görevi yürütmeye canla başla devam ediyoruz. Alevlendirilmek isteyen fitne ateşini birlik ve beraberliğimizle söndürebileceğimizi hatırlatma istiyoruz”

TÜRKİYE’NİN ORTAK PAYDASI

ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “İmam Hatip aidiyeti güçlü bir aidiyettir. İmam hatip meselesi Türkiye’nin en önemli ortak paydalarından biridir. Bunu dönemsel yaklaşımlara kurban etmememiz gerekiyor. İmam hatipli olmaktan dolayı gurur duymamız gerekiyor. Bizler İmam hatipliler olarak nasıl kardeşliğimizi canlı tutarız diye çabalamak durumdayız. İmam hatiplilerin bu ortak paydasını muhafaza ettikçe Türkiye ve İslam dünyasına hizmet etmiş oluruz. İmam hatipler en teşkilatlı disiplinli hizmet eden dernekler biri. 500’e yakın olan derneklerimiz gelişmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

KURAN KURSU YASAKLANMIŞTI

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “KİHMED’in Kocaeli’de yapmış olduğu faaliyetleri takdir ediyorum. Çok büyük kuruluş, çok fazla üyesi var. Nice 30’lu yıllar diyorum” dedi.

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, “İmam Hatipler o kadar badire atlattık ki. Şu an hamdolsun iyi bir konumda. 28 Şubat sürecinde sadece 'İmam Hatip’ler değil sanat okulları da kapatıldı. Çocukların camide kuran öğrenmesi yasaklanmıştı. Bugün Allah’a şükür İmam hatipler açılmaya devam ediyor, başarılı öğrenciler yetişmeye devam ediyor” diye konuştu.

MEZUN OLALI 34 YIL OLDU

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi:

“Yaşımız artık belirli noktaya geldi. Mezun olmamızdan bu yana 34 yıl geçti. Artık bir köklü geleneğin olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu geleneği inşallah devam ederiz. 'İmam Hatip' Türkiye’de aslında milletin, devlete doğrudan ilettiği talepti. Ve bu talepler uzun zaman görmezden gelindi. Vefat eden insanları defnedecek hoca kalmadı artık bu işe çağrı bulalım baskısı tek partili dönemin icraat geçmesini sağladı. Diyanetini bilen, vatanını seven, milletini seven bir nesil değişsin diye çok büyük fedakarlık yapan insanlar vardı. Allah hepsinden razı olsun. Onların gösterdiği fedakarlıkları, İmam hatiplerin ülkemizin vazgeçilmez unsuru haline getirildi.

DEVLET İMAM HATİPLERDEN UZAK DURDU

Bu süreçte maalesef devlet imam hatiplerden uzak durdu. İmam hatiplere şaşı baktı. Devleti yöneten bazı kişiler İmam hatipleri devlete karşı tehdit gördü. Ama geçen zaman bunun yanlış olduğunu ortaya koydu. Bir dönem imam hatipler için çok ağır ithamlar yapıldı. Üniversitelerde kat sayı adaletsizliği getirildi. İmam hatiplerin kapatılması hedeflendi. İmam hatiplerin kapatılması sadece FETÖ’nün önünü açtı. Ben o dönemde okurken FETÖ mensubu arkadaşlar vardı. Dini tam olarak anlayamadıkları kanaatindeyiz. Şimdi bakın İmam hatiplerde FETÖ yok denecek kadar az. FETÖ’nün devlette en fazla örgütlendiği dönem. 28 Şubat ve arkasındaki dönemdir. Yine askeri de örgütlendiği dönem, 28 Şubat’tır neden? Çünkü, temel bilgiler gerçekleşse sapkın fikirler ortaya çıkar. Siz İmam hatipleri kapatırsanız, kat sayı getirirseniz. İnsanları mecburen FETÖ okullarına yönlendirirsiniz. Ne zaman kadar 4+4+4 sistemine kadar. İmam hatiplerden hain yetişmez. Bu zemin buna izin vermez”

Çiğdem ARMAĞAN