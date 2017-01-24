  • BIST 83.126
  • Altın 147,804
  • Dolar 3,7909
  • Euro 4,0688
  • Kocaeli 3 °C

Bakan Işık'ın müjdesi Karabacak'tan yanıt

»
Bakan Işık'ın müjdesi Karabacak'tan yanıt
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca'daki askeri alanın belediyeye devredilmesi konusunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan müjdeli haber aldıklarını belirterek, bu devrin gerçekleşmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceklerini söyledi. 

Karabacak, AA muhabirine açıklamada, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a ilçedeki askeri alanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında sunum yaptıklarını ve Bakan Işık’tan bu alanın alanın belediyeye devredilmesi konusunda müjdeli haber aldıklarını bildirdi. 

Askeri alanla ilgili yürütülen çalışmalarda son aşamaya geldiklerine işaret eden Karabacak, şunları söyledi:

"Burası 900 dönümlük bir alan, planlar içinde zeytinlik alan olarak geçiyor. Biz bu zeytinlik alanların planlarda olduğu gibi yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Sayın Bakan Fikri Işık’la yaptığımız toplantıda daha önce sunulan projeyle alakalı görüşlerimizi açıkladık. Alanda bulunan ve depremde hasar görmüş şu anda atıl vaziyette olan askeri lojmanların yer aldığı 100-150 dönümlük alanda liseleri belli bir bölgeye toplandığı liseler kampüsü yapmayı düşünüyoruz. Eskihisar Vapur İskelesi'nden Darıca İskelesi'ne kadar olan 800 dönümlük alanda spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajları, Darıca sahilden bağlantı yolları şeklinde vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra nizamiye girişi itibariyle büyük bir kent meydanı haline dönüştürmeyi istiyoruz."

Karabacak, devir süreci ile ilgili prosedürlerin devam ettiğini kaydederek, "Askeri alanın Darıca halkına kazandırılmasından dolayı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sonucunu da çok yakın bir zamanda almış olacağız. Askeri alanın belediyeye devredilmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceğiz. Burası bittiğinde Darıca’ya çok güzel bir değer katacak." ifadesini kullandı.

Bu haber toplam 445 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Multicopter elektrik için havalanacak24 Ocak 2017 Salı 11:02
  • Numan Kurtulmuş'tan MHP açıklaması: Ortak kampanya söz konusu değil24 Ocak 2017 Salı 10:36
  • Köşker'den İstasyon'a müjde 24 Ocak 2017 Salı 10:21
  • Yılda 20 puan ceza alan meslekten atılacak24 Ocak 2017 Salı 09:52
  • İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmalarına devam23 Ocak 2017 Pazartesi 22:00
  • Genç Avukatlar Meclisi’ne 2 aday23 Ocak 2017 Pazartesi 21:00
  • İşte Kocaeli’nin Aile Yapısı raporu23 Ocak 2017 Pazartesi 20:30
  • Karabataklar doğaya salındı23 Ocak 2017 Pazartesi 16:21
  • Katırcıoğlu, İngiltere’de23 Ocak 2017 Pazartesi 15:14
  • Sandık en kısa sürede kurulacak23 Ocak 2017 Pazartesi 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti