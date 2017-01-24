Bakan Işık'ın müjdesine Karabacak'tan yanıt

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca'daki askeri alanın belediyeye devredilmesi konusunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan müjdeli haber aldıklarını belirterek, bu devrin gerçekleşmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Karabacak, AA muhabirine açıklamada, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a ilçedeki askeri alanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında sunum yaptıklarını ve Bakan Işık’tan bu alanın alanın belediyeye devredilmesi konusunda müjdeli haber aldıklarını bildirdi.

Askeri alanla ilgili yürütülen çalışmalarda son aşamaya geldiklerine işaret eden Karabacak, şunları söyledi:

"Burası 900 dönümlük bir alan, planlar içinde zeytinlik alan olarak geçiyor. Biz bu zeytinlik alanların planlarda olduğu gibi yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Sayın Bakan Fikri Işık’la yaptığımız toplantıda daha önce sunulan projeyle alakalı görüşlerimizi açıkladık. Alanda bulunan ve depremde hasar görmüş şu anda atıl vaziyette olan askeri lojmanların yer aldığı 100-150 dönümlük alanda liseleri belli bir bölgeye toplandığı liseler kampüsü yapmayı düşünüyoruz. Eskihisar Vapur İskelesi'nden Darıca İskelesi'ne kadar olan 800 dönümlük alanda spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajları, Darıca sahilden bağlantı yolları şeklinde vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra nizamiye girişi itibariyle büyük bir kent meydanı haline dönüştürmeyi istiyoruz."

Karabacak, devir süreci ile ilgili prosedürlerin devam ettiğini kaydederek, "Askeri alanın Darıca halkına kazandırılmasından dolayı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sonucunu da çok yakın bir zamanda almış olacağız. Askeri alanın belediyeye devredilmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceğiz. Burası bittiğinde Darıca’ya çok güzel bir değer katacak." ifadesini kullandı.

REFERANDUMA HAZIRIZ

AK Parti Darıca Bağlarbaşı mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, nisan ayında yapılması planlanan referanduma hazır olduklarını söyledi.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapılan Genişletilmiş Danışma Meclisi’ne partililer yoğun ilgi gösterirken, Başkan Karabacak, 13 yıllık süreçte ilçeye birçok önemli projeyi kazandırdıklarını söyledi. Başkan Karabacak, “Nisan ayında anayasa değişikliği ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili olarak yapılması planlanan referandum öncesi çok şükür torbamız dolu. Yaptığımız ve yapacağımız projelerle partimizin belirleyeceği tarihte çalışmalarımıza başlayacağız. Seçim döneminde de rahatlıkla halkımıza çıkıp neden ‘evet’ diyeceğimizi anlatacağız ve inanıyorum ki Darıca’dan yüzde yetmişler seviyesinde ‘evet’ oyuyla referandumu tamamlayacağız” diyerek sözlerini bitirdi.

Bağlarbaşı mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde bir de konuk belediye başkanı ağırlandı.15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir’in doğup büyüdüğü yer olan Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Belde Belediye Başkanı İleri Koçak toplantıya katıldı. Başkan Koçak’a “Gönül Birliği Kapısı Maketi” takdim eden Başkan Karabacak, “15 Temmuz’u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Darıca Belediyesi olarak bu yıl 1000 öğrencimizi Şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrine ziyarete götürdük, bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bizleri orada en iyi şekilde ağırlayan başkanımız İleri Koçak Beye sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Şehrimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.