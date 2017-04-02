Bakan Işık,“Referandumdan sonra siyaset dili yumuşayacak”

İlimizdeki genç STK temsilcileriyle buluşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak. O keskin siyaset dili ortadan kalkacak. Bu da Türkiye’nin kazanımı olacak” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bugün ilimizde faaliyet gösteren genç STK temsilcileriyle biraya geldi. Beyt-ül Kebap’ta gerçekleşen programın ev sahipliğini Kocaeli Gençlik Meclisi üstlendi. Programda AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Onur Alp Başayar, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Denli ve 50’ye yakın genç STK temsilcisi yer aldı. Referanduma az bir süre kaldığını ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “12 ilçeden genç STK temsilcileriyle bir aradayız. Programda Bakan Işık ile birlikte soru cevap yapacağız” dedi.

GENÇLER KOCAELİ’DE ÇOK DİNAMİK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ise şunları söyledi:

“Kocaeli gençliği, Türkiye’nin en dinamik gençleri arasında gelir. Maşallah her alanda başarılılar. Neden 16 Nisan’da halk oylaması yapıyoruz? Şimdi sırası mı? Evet dersek gençler olarak ne kazanacağız? sorularını çok duydunuz. Sorularını size yanıtlayacağım. Parlamenter ve başkanlık sistemi olmak üzere iki sistem var. Türkiye parlamenter sistemi tercih etti. Bugüne kadar bu sistemle bir yere gelmeye çalıştı. 1923’den 1950’ye bugüne kadar bu sistemin işlediği söylenemez.

BİRÇOK GENÇ İŞSİZ KALDI

Türkiye’de 1982 yılında halk yanlış insanları seçer biz ipi elimizde tutalım diyerek Kenan Evren’e göre bir yasa yaptı. Cumhurbaşkanı'nı seçecek ama meclis yetkili. Bunu Evren yetkili olsun her şeye müdahale edilsin diye yapıldı. Bu parlamenter sisteme göre aykırı. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı her şeye karışamaz. 2001 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in yüzüne anayasa kitapçığı attı. Türkiye en ağır ekonomik krizi yaşadı. Birçok genç işsiz kaldı. Bu kavgaların temelinde yatan Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin çok fazla olmasıydı.

YENİ ANAYASANIN TAM ZAMANI

Baykal bugün 'hayır'a çalışıyor. Bazen öyle şeyler söylüyor hiçbir izahı yok. 2007 yılında CHP milletvekillerini meclise sokmadı. Anayasa mahkemesine gidildi. O meşhur 367 garabeti yaşandı. 2007’de anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halkın seçmesinin önü açıldı. Şimdi halk seçtiği için hem güçlü hem de anayasa verdiği için yetkili. Diğer tarafta sistem parlamenter sitem gözüküyor. 200-2014 yılları arasında Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül birlikte yürüdüğü için bir sıkıntı çıkmadı. Parlamenter sistemin köküne kibrit suyu döküldüğü gün 367 garabetinin aldığı karardır. Şimdi yeni anayasanın tam sırası mı? Evet tam sırası. Şu anda yeni anayasayı yapacak mecliste ortam var. AK Parti ve MHP anayasa değişikliği paketi hazırladı.

CHP’NİN ANAYASA ÖNERİSİ YOK

Cumhurbaşkanı ve başbakan anlaşamadığında Türkiye yine kötüye gidecek. Çift başlılığı bugün ortadan kaldıramazsak yarın aynı fatura önüme konulduğunda, Siz niye çift başlılığı kaldırmadınız demez misiniz? Çift başlılığı ortaya çıkaran CHP’dir. Bugün AK Parti ortadan kaldırıyormuş gibi yorumluyorlar. AK Parti olarak cumhurbaşkanlığı sistemi öneriyoruz. CHP’nin önerdiği bir sistem var mı? Bu çift başlılığı ortadan kaldıracak bir önerin var mı? Evet demekle ne kazanacağız. Birincisi çift başlılığı ortadan kaldıracağız. İstikrarı artık sandıkta sağlayacağız. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak. O keskin siyaset dili ortadan kalkacak. Bu da Türkiye’nin kazanımı olacak.

KAHVEDEN ALIP, GETİRMEDİK

‘Tek adama bu kadar yetki verilir mi?’ diyorlar. Sokaktan tuttuğumuz adama yetki vermiyoruz. Ya da kahveden aldık gel sana yetki verelim demiyoruz. Bir kişinin yetkiyi alabilmesi için halktan en az yüzde 50 oy almak zorunda. Geçerli bir iddia değildir. Bu sistemin özünde millet var. Milletinde vicdanı var. Bu milletin vicdanına güvenmeyen siyaset yapmasın. Korkutarak siyaset yapılmaz. Türkiye'nin çok daha güçlü bir ekonomiye ihtiyacı var” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN