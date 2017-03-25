Bakan Işık'tan Alman İstihbarat Başkanı'na: Sen bu işin neresindesin?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Alman İstihbarat Başkanı açıklama yapıyor; '15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunu görmedik.' Sen kör müsün be adam? Sen sağır mısın be adam? Sen dünyanın gördüğü, bildiği bir gerçeği görmüyorsan o zaman bizim sana 'sen bu işin neresindesin?' diye sorma hakkımız olmaz mı?" dedi.

Darıca Spor Salonunda Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen programda Işık, İstiklal Savaşı'nın sembol şehirlerinin başında Erzurum, Oltu ve Doğu Anadolu'nun geldiğini anlattı.

Türk milletinin ekmeksiz, aşsız, susuz yaşayabileceğini ama devletsiz yaşayamayacağını dile getiren Işık, "Bunun en güzel örneği Oltu cumhuriyetidir, Batı Trakya cumhuriyetidir ve bunun gibi Anadolu'da düşman Anadolu'yu işgal ettiği anda oluşturulan Müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve teşkilatlarıdır. Bu ruh, bu millette yaşıyor. 15 Temmuz akşamı bu ruhun taptaze olduğunu tekrar gördük." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini memleketin gençleri, kadınları, erkeklerinin nasıl püskürttüğünü bütün dünyanın gördüğünü dile getiren Işık, "Birileri üzüldü, birilerinin morali bozuldu. Bazıları açıklama yapıyor. Alman İstihbarat Başkanı açıklama yapıyor; 'Biz 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olduğunu görmedik.' Sen kör müsün be adam? Sen sağır mısın be adam? Sen dünyanın gördüğü bildiği bir gerçeği sen görmüyorsan o zaman bizim sana 'sen bu işin neresindesin?' diye sorma hakkımız olmaz mı? Acaba sen bunlarla iş birliği yaptın da bunlar başaramayınca suçunu örtbas etmek için mi bu açıklamaları yapıyorsun? Ama bu millet neyin arkasında kimin olduğunu gayet iyi biliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye her geçen gün güçleniyor"

Türkiye'nin doğru yolda oluşunun çok önemli göstergeleri olduğuna vurgu yapan Işık, "Şu ara Avrupa'daki seçimlere bir bakın. Avrupa'daki bütün seçimlerin konusu Türkiye" dedi.

"Fransız seçimlerine bakıyorsunuz, Sarkozy konuşmayı dolandırıyor, Türkiye'ye getiriyor. Hollanda'da yaşananları gördünüz. Şu anda Almanya'da yaşananları görüyorsunuz. Avusturya'da yaşananları görüyorsunuz" diyen Işık, bunun sebebinin Türkiye'nin her geçen gün güçlenmesi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin tarihi sorumluluğunun gereğini her geçen gün daha fazla yerine getirmeye başlamasının "birilerini" rahatsız ettiğini kaydeden Işık, Türklerin kimseye düşmanlık beslemediğini, Avrupa'nın kötülüğünü de insanlığın kötülüğünü de istemediğini belirtti.

Fikri Işık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama birileri niye acaba Türkiye'nin yükselişinden korkuyor? Demek ki doğru yoldayız. O birileri orada bizim halkımızın 16 Nisan'daki halk oylaması için bilgilenme hakkını niye engelliyor dersiniz? Niye acaba PKK'nın sözcülerine kucak açan ülkeler bu ülkenin cumhurbaşkanının video konferansla dahi oraya bağlanmasına müsaade etmiyor? Bunlar iyi biliyorlar ki Türkiye her gün daha da güçleniyor. Böyle yürüyüşümüz devam ederse biliyorlar ki Türkiye o eski gücüne kavuşacak. Türkiye o ihtişamlı günlerine geri dönecek. Ama korkunun ecele faydası yok. Bunun için bizim millet olarak bir şeye ihtiyacımız var o da birlik ve beraberlik. Ne zaman bu milletin içine tefrika sokarlarsa millet gücünü kaybediyor. Ne zaman bu millet birlik ve beraberliğini sağlarsa hiçbir harici güç bu milletin sırtını yere getiremiyor. Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz. Önümüzdeki süreçte de milletimiz en doğruyu yapacak. Biz de size layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Aşıkların Avrupa'yla ilgili eserlerini de dinleyen Işık'a, Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu Başkanı Murat Güzel tarafından tablo takdim edildi.