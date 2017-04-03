Bakan Işık'tan CHP'li vekile sert yanıt

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un açıklamalarına sert şekilde cevap veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Türk milleti bu medeniyet yarışında geri kalması diye evet vermeyi düşünen milleti Yunan askeriyle aynı kefeye koyan anlayış kesinlikle lanetlenecek bir anlayıştır. Böyle bir terbiyesizliği Türk siyasi tarihi görmedi” dedi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’nin Rize’de yaptığı açıklamalara sert cevap veren Bakan Fikri Işık, “Türk milleti bu medeniyet yarışında geri kalması diye evet vermeyi düşünen milleti Yunan askeriyle aynı kefeye koyan anlayış kesinlikle lanetlenecek bir anlayıştır. Böyle bir terbiyesizliği Türk siyasi tarihi görmedi” dedi.



“Evet oyu veren insanı Yunanistan’ın işgal ordusuyla aynı tutmuş”

Bakan Işık, “Kampanyamızın yoğunluğundan çok fazla fark edemedim ama maalesef bir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, ‘Sandıktan evet çıkarsa kimse heveslenmesin, yine Samsun’dan başlar yedi sülalenizi İzmir’e kadar kovalar denize dökeriz’ demiş. Yani evet oyu veren insanı Yunanistan’ın işgal ordusuyla aynı tutmuş. Şimdi işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu kişi emekli bir asker. Emekli bir tabip binbaşı. Yani milletin vergisiyle okumuş, milletin ekmeğini yemiş, milletin verdiği vergiyle, köylünün verdiği vergiyle okuyarak bir yere gelmiş kişi. Bu milletin en az yarısını düşman askeriyle aynı tutan yerli bir anlayış olabilir mi? Hani siyasetin dili yumuşayacaktı. Hani insanlar birbirini yaralayıcı konuşmayacaktı” dedi.



“Kesinlikle lanetlenecek bir anlayıştır”

Bakan Işık, “Yani eminim, ona hocalık yapmış insanlar herhalde çok mahcup olmuşlardır, çok üzülmüşlerdir. ‘Bizim emeğimiz böyle mi tecelli edecekti’ diye. Nasıl bir anlayıştır. 367 saçmalığı ortaya atan Sabi Kanatoğlu’nun ipine sarılıp Türkiye’de fiilen cumhurbaşkanlığı seçilmesini engelleyen Deniz Baykal’ın ifadesi, ‘Referandumda hayır çıkarsa 29 Ekim’i o gün kutlayacağız. Cumhuriyeti o gün ilan etmişiz gibi. 1922’de İzmir’de düşmanı denize dökmüşüz gibi sevineceğiz.’ Bir siyasetçiye yakışır mı bu? Milletinin bir kısmını düşman Yunan askeri olarak gören bir anlayıştan bu ülkeye fayda gelir mi? Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Evet oyu da hayır oyu da saygındır’ dedi. Bu cümleden 24 saat geçmeden bu milletin, bu ülkede istikrar kalıcı olsun diye, Türk milleti bu medeniyet yarışında geri kalmasın diye evet vermeyi düşünen milleti Yunan askeriyle aynı kefeye koyan anlayış kesinlikle lanetlenecek bir anlayıştır. Böyle bir terbiyesizliği Türk siyasi tarihi görmedi” diye konuştu.



“Deniz Baykal siyasette mevta haline gelmiştir”

Deniz Baykal'ı da eleştiren Bakan Işık, “Bizim için sonuç ne olursa olsun, karar ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Neden? Milletin kararıdır. Millet bu değişikliği uygun görür, kabul eder başımızın üzerinde. Millet bu değişikliği uygun görmez, kabul etmez, o da başımızın üzerinde. Biz bu millete güveniyoruz. Bu millet bugüne kadar sandık önüne geldiğinde hiç hata yapmadı. Hiç yanlış karar vermedi. Ama milletin bir kısmını, hatta çoğunluğunu düşman Yunan askeriyle aynı kefeye koyan anlayışta lanetlenecek bir anlayıştır. Sayın Baykal herhalde ‘CHP’ye genel başkan olarak döneceğim’ derken siyasi hayatını da bana göre bu cümleyle bitirmiştir. Siyasette mevta haline gelmiştir. Bu milleti bölecek, ayrıştıracak hiçbir ifadeyi bu millet AK Parti'lisi de kabul etmez, CHP’lisi de kabul etmez, MHP’lisi de kabul etmez. Siyaset rekabettir. Mücadele ederiz, yarışırız ama asla birbirimize düşman askeri muamelesi yapmayız, yapamayız. Böyle bir hakkı hiç kimse siyasetçiye vermedi. İnanıyorum ki CHP’ye oy veren, hatta Antalya’da Deniz Baykal’a, Konya’da Hüsnü Bozkurt’a oy veren seçmen de bu hakkı onlara vermedi” ifadelerini kullandı.