  • BIST 89.138
  • Altın 143,168
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Kocaeli 11 °C

Bakan Işık'tan El Bab açıklaması

»
Bakan Işık'tan El Bab açıklaması
Milli Savunma Bakanı Işık, "El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir diyeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmir programı kapsamında Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu güçlerinin El Bab'daki mevcut durumuyla ilgili soruya Işık, "El Bab'a girileli çok oldu biliyorsunuz ama bugün şunu söyleyebiliriz; El Bab'ın tamamına yakını artık kontrol altına alındı, ilçe merkezine de girildi. Şu anda büyük oranda arama tarama faaliyetleri yürütülüyor. Arama tarama faaliyetleri bittiğinde 'El Bab tamamen DEAŞ unsurlarından temizlenmiştir' diyeceğiz. Artık fazla bir zamana ihtiyaç kalmadı." yanıtını verdi.

Rakka Operasyonu konusundaki planlarla ilgili soru üzerine Işık, Türkiye'nin bu konudaki tavrının baştan bu yana net olduğunu, ilkesel olarak bir terör örgütüne yapılacak operasyonda başka bir terör örgütünü kullanmaya karşı olduklarına dikkati çekti.

Işık, Rakka Operasyonu'nun bölgedeki istikrarı ileride tehlikeye atmayacak şekilde, doğru unsurlarla yapılmasının gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizim Rakka'yla ilgili temel anlayışımız, Rakka'nın ve diğer bölgelerin özellikle başka bir terör örgütü kullanılarak kurtarılması, DEAŞ'tan temizlenmesi değil o bölge insanlarından oluşan, ileride 'demografik yapı değişecek' endişesini doğurmayacak doğru unsurlarla bu operasyonun yapılması.

Türkiye'nin tutumu baştan beri açık ve net. Bunu başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleriyle paylaşıyoruz. İstediğimiz, Rakka Operasyonu'nun PYD/YPG terör unsurlarıyla değil Özgür Suriye Ordusu ve Rakka'nın kendi meskun insanlarından oluşan güçle yapılması. Rakka'nın yüzde 90'ından fazlası Arap nüfusu. Kurtaracak gücün de Araplar'dan ve bölge halkından oluşması gerekiyor. Türkiye olarak böyle bir operasyon durumunda koalisyon güçleriyle birlikte gereken desteği vereceğimizi ifade ediyoruz."

Askeri birliklerin şehir dışına taşınması

Bir gazetecinin, İzmir'de şehir içindeki askeri birliklerin şehir dışına taşınması konusunda bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine Işık, şehir içinde kalan askeri birliklerin taşınması talebinin bazen TSK'dan bazen de yerel yönetimler ve mülki amirliklerden gelebildiğini ancak bunun çok detaylı bir planlamayla kararının verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fikri Işık, TSK içinde profesyonel bir kadronun bulunduğunu, bu insanların ailelerinin şehirlere çok uzak bölgelere taşınamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buna yönelik ciddi planlamalar yapılıyor, bu planlamalar yapıldıktan sonra il il hangi birlik nereye taşınabileceği belli olacak. Şu anda teknik çalışma yürüyor. Bu çalışmada askerimizin ihtiyacı bizim için birinci deredece belirleyicidir. TSK’nın bu konuda ihtiyacı bizim kararımızı şekillendirirken birinci derecede önceliğimiz olacak. Bunun dışında şehirlerimizin talebi de olacaktır elbette. Milli Savunma Bakanlığı olarak Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarıyla değerlendirmeler sonucu karar verilecek. Bugünden yarına şu birlik şuraya bu birlik buraya taşınacak diye bir kararımız yok."

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 320 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğan: Hiç para sıkıntısı çekmedik23 Şubat 2017 Perşembe 10:03
  • 15 Temmuz şehidinin ailesini yalnız bırakmadılar23 Şubat 2017 Perşembe 10:00
  • KOTO’da ödül töreni ve meclis toplantısı23 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • 50 bin AK Partili sahaya inecek22 Şubat 2017 Çarşamba 22:50
  • Ulaşımpark’tan güzel uygulama22 Şubat 2017 Çarşamba 21:01
  • Derince için gündemde çok önemli projeler var22 Şubat 2017 Çarşamba 17:23
  • Öğrenci servislerinde tedbirler artırılıyor22 Şubat 2017 Çarşamba 14:44
  • Bakan Işık'tan önemli S400 açıklaması22 Şubat 2017 Çarşamba 12:16
  • TSK'da başörtüsü yasağı kalktı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:16
  • Kocaeli’de ‘Evet Platformu’ kuruldu22 Şubat 2017 Çarşamba 11:13
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • İl Genel Meclisi kapandı; köyler sahipsiz kaldı
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti