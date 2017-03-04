Bakan Işık'tan Kocaeli'ye yeni müjdeler

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ülke genelinde yapacağı 'Yerel Medya Toplantısı'nın ilkini Kocaeli'de gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinde Ramada Otel'de yapılan toplantıya Bakan Işık'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Basın Yayın ve Enformasyon İstanbul İl Müdürü Necmettin Altıntaş, Sakarya'dan da yerel medya çalışanları katıldı.

"SEFERLERİ ARTIRIYORUZ"

Programda önemli açıklamalar yapan Bakan Işık müjdeyi vererek, "10 Nisan'da Adapazarı- Pendik tren seferini 4'ten 8'e çıkaracağız. İleriki aylarda da talep oldukça buna paralel olarak sefer sayısını artıracağız. "dedi.

GAZETECİLERE KONUT EKİM AYINDA TESLİM

Bakan Işık ayrıca gazeteciler için de sevinderen haberi verip, TOKİ Konutları'nda basın mensupları için yapılan konutların Ekim ayında teslim edileceğini belirtti.

"KOCAELİ EVET'TE İYİ DURUMDA"

Detaylar gelecek..

Şennur YILDIZ