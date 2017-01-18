Bakan Işık’tan Kocaeli'ye yeni yatırım müjdeleri

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası meclisinde Kocaeli için yapılacak olan projelere değindi.

AVİ SALONDA ARAMA YAPTI

Kocaeli Sanayi Odası'nın 2017 yılının ilk meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Hasan Tahsin Tuğrul başkalığında toplanan meclisin bu ayki konuğu Milli Savunma Bakanı Fikri Işık oldu. Bakan Işık’ın yanı sıra meclise Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Haluk Görgün, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyeleri katıldı.

Bakan Işık’ın katıldığı meclis toplantısından önce güvenlik tedbirleri en üst seviyeye alındı. Emniyet güçleri Avi adlı köpek ile salonda bomba araması yaptı.

27 MİLYAR AÇIK VERDİ

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mecliste yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İşsizlik oranımız Ekim ayında yüzde 11,8 oldu. Bu oran 2009 yılından sonra en yüksek ekim ayı gerçekleşmesi. İşgücüne katılım oranının düşmüş olmasına rağmen işsizlik oranının yükselmesi ekonomideki daralmayı gösteriyor. Genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 21,2 ile en yüksek seviyeye çıktı. Çözmemiz gereken bir sorun. Diğer taraftan işçi de bulamıyoruz. Aralık ayı bütçemiz 27 milyar TL açık verdi. 2016 yılı toplam bütçe açığımız 29,3 milyar TL oldu. Aslında bu yılın bütçe geliri olan 554,4 milyar TL, bir evvelki yıl bütçe gideri olan 506 milyar TL’yi karşılıyor.

DENK BÜTÇEYİ YAKALARIZ

Diğer taraftan 2016 yılı bütçe gerekçesinde öngörülen 540,9 milyar TL olan bütçe gideri kadar harcama olsaydı, 13,5 milyar TL fazla verebilirdik. Tabi buna 15 Temmuz darbe girişiminin yaralarını sardığımız için ulaşamadık. Nitekim Cari transferler kalemindeki harcamaların yüzde 44 oranında arttığını görüyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 15 Temmuz kalkışması nedeniyle revize edilen ve OVP’de öngörülen 34,6 milyar TL’nin altında bir bütçe açığıyla yılı tamamladık. Bütçe açığında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız. Bu ekonomimizin güçlü olduğunun bir göstergesidir. Umarız 2017 yılında denk bütçeyi yakalarız”

YÜZDE 4’Ü KOCAELİ’DE

“Savunma sanayini sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak görüyor ve önemsiyoruz” diyen Ayhan Zeytinoğlu, “Ne yazık ki İlimizin, bir sanayi kenti olmasına rağmen, savunma sanayine yeteri kadar katkı veremediğini görüyoruz. Türkiye genelinde savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların yüzde 48’i Ankara’da ve yüzde 33’ü İstanbul’da yer alıyor. İlimiz ise yüzde 4 ile üçüncü sırada yer alıyor. Örneğin ASELSAN’ın tedarikçisi firmaların yüzde 56’sı Ankara’da, yüzde 27’si İstanbul’da, yüzde 5’i İzmir’de ve yüzde 4’ü Kocaeli’nde yer alıyor. İlimiz sınırlarında yer alan Deniz Kuvvetleri ve Donama Komutanlığı’nın tedarikçilerinin ise sadece yüzde 2’si Kocaeli’ndendir. Oysa İlimizin sanayi gelişimi, savunma sanayinin tedarikçisi olmaya son derece uygundur” şeklinde konuştu.

2 KASIM DA AÇILIŞ OLACAK

“Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi” kapsamında yaptıklarını açıklayan Zeytinoğlu, “Öncelikle savunma sanayisine tedarikçi olmak isteyen üyelerimizin envanterini çıkardık. 218 firmamız var. Tedarikçi Günü Etkinlikleri yaptık. Bu etkinliklerde 430 ikili iş görüşmesi yapıldı. Donanma Komutanlığı satın alma yetkilileri ile üyelerimize ziyaretler gerçekleştirdik ve çok olumlu gelişmeler elde ettik. SANTEK fuarında Deniz Kuvvetleri ‘Yerlileştirme Sergisi’ açarak, ithal edilen bazı ürünlerini sergiledi. ASELSAN ve ROKETSAN’ın birer stantla Fuarda yer almalarını sağladık. 4’üncü SANTEK Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarımız önümüzdeki yıl 2-5 Kasım 2017 tarihinde düzenlenecek.2 Kasım olan Fuarımızın açılışını sizin yapmanızı istiyoruz” diye konuştu.

SORUNLARI BAKANA ANLATTI

6 Ekim’de TOBB’un 9’uncu Ticaret ve Sanayi Şurasına katıldığını ve Başbakana ilimizin sorunlarını aktardığını söyleyen Zeytinoğlu, “Yük taşımacılığında limanlar ve OSB'lerin demiryolu bağlantısını ve personel taşımacılığında da Marmaray hattının Gebze, İzmit ve hatta Sakarya’ya getirilmesi istedik. 2023 yılı Hükümet Programında yer alan Güney Otoyolu projesinin 2017 yılında ihale edilmesi, Körfez İlçemizin 3. Köprü Otoyoluna bağlanması, Kimya sanayinin yüzde 27’si olan ilimizde, petrol dışı ürünlerin depolandığı antrepolarda, millileşmeyen ürünler için uygulanan ve yüzde 120 olan teminat oranının eskisi gibi yüzde 10’a düşürülmesi, Cengiz Topel havaalanımızdan 3-4 İlimize günlük düzenli seferlerin yapılması, İlimizde kentsel dönüşümün hızlandırılması ve son olarak; Meslek liselerindeki devlet desteğinin öğrenci başı 10 bin TL'ye çıkartılması, kalite ve sayılarının artması konularını dile getirdim. Bu konularda sizlerin de desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLAM KAR 6,2 MİLYAR TL

Kişi başı ödediğimiz vergi ile 27.684 TL ile birinci sırada olduğumu açıklayan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Kocaeli merkezli 1.464 firmanın toplam karı 3,4 milyar TL iken, sadece İstanbul merkezli 527 üyemiz firmanın toplam karı 6,2 milyar TL’dir. Bu istatistikten; İstanbul’un Kocaeli’ne ödenen verginin iki katını sadece Kocaelili firmalardan aldığı görülmektedir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizin burada ciddi kaybı oluşmaktadır. Bu firmalarımız Kocaeli’nin kaynaklarını kullanıyor, Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden yararlanıyor, atıklarını İlimizde bertaraf ediyor. Biz şirketlerin merkezlerini üretimlerini yaptıkları illere taşımalarını bekleyemeyiz. Ancak, vergilerini üretimini yaptıkları il içerisinde ödemelerini istiyoruz. Eylül ayı Meclis toplantımıza katılan Maliye Bakanımıza da bu konuyu aktardık. Benzer kaybı ilimiz ile ilgili açıklanan ihracat rakamlarında da yaşıyoruz”

HEPSİNİ ATLATMAYI BİLDİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Birinci dünya savaşı sonrasında bölgemiz yeniden şekillenme sürecine girdi. 2013’te ki Körfez Savaşı ve arkasından gelen olaylar adete bir takım güçlerin bölgemizi yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Terör örgütünün en yoğun olduğu dönem 1991 yılı ve sonraki yıllar. 2008 krizinden sonra dünyanın içine girdiği ekonomik kriz pek çok olayı beraberinde getirdi. Gezi olaylarından hemen sonra oraya konan 17-25 Aralık operasyonunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. O gün başarılı olamayanlar bugün Kobani olayını yaptı. En son 15 Temmuz’da hain darbe girişimine teşebbüs ettiler. Bu sadece Türkiye’nin değil tüm dünyayı yeniden şekillendirmek adına yapıldı. Ama hamdolsun Türkiye bunların hepsinin atlatmayı bildi” diye konuştu.

EN İYİ BİLEN SANAYİCİLER

Işık şunları söyledi: “Bizim en önemli gücümüz milletimiz oldu. Milletimiz ortaya konan senaryoyu iyi gördü. Seçtiği iktidarın arkasında durmayı ihmal etmedi. Türkiye’nin güçlü ekonomiye, güçlü demokrasiye ve güçlü orduya sahip olması gerekir. Demokrasinin güçlü olması demek ‘her şeyim böyle olmasını istiyorum’ demek değil. Demokrasinin temelinde istikrar yatıyor. Ağır işleyen bir parlamenter sistem vardı. Hangi riski taşıdığını biliyoruz. En iyi bilende sanayicilerdir. Bunun tek çıkışı vardı Cumhurbaşkanını halkın seçmesiydi. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır. Şu an ki Anayasamız da Cumhurbaşkanı o kadar yetkilidir ki. Şu an ki Cumhurbaşkanımız eğer onu isteydi kesinlikle anayasaya dokunmayın derdi. Anayasa ‘Vatana ihanet dışında Cumhurbaşkanı yargılanamaz’ hükmü var.

BU BİR SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu bir sistem değişikliğidir. Çift başlı yapı tek başlı yapıya iniyor. Dünyada örneği çoktur. Türkiye’ye özgü olduğu için başkanlık değil, Cumhurbaşkanlık sistemi diyoruz. Ve inanıyorum ki bugünkü meclis oturumunda 330’un üstünde desteği alacaktır. Demokrasi dışında hiç kimsenin bir harekete teşebbüs etmemesi gerekiyor. Halkımız demokrasiye sahip çıkmak için bedel ödemiştir. Türkiye diktatörlüğe hiçbir zaman izin vermedi. Bundan sonrada vermez. Kimsenin algı operasyonuna teslim olmayız.

32 ARGE MERKEZİ VAR

Güçlü ekonomi bizim için olmazsa olmazdır. Türkiye’nin artık yeni bir sıçrama yapması lazım. Kocaeli’de 32 ARGE merkezi var ama en az 100 ARGE merkezi olması lazım. Katma değeri yükseltmek durumundayız. Bu da ARGE’ye yatırım yapmakla olur. Kocaeli olarak büyük potansiyelimiz var. Şu an başarılıyız. Bir diğer noktada güçlü silahlı kuvvetimiz olması lazım. Silahlı kuvvetimiz yeterine güçlü değilse yeterince bölgede istikrara sağlayamayız. TSK’nın güçlü olması bizim için seçenek değil, bir mecburiyettir. Bunu güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 15 Temmuz bizim TSK’nın birçok zaafını görmesine sebep oldu. Bir ordunun yarısı darbeye teşebbüs etmişse, önceki genel kurmay başkanlarına suç atılamaz. Bu sistemin içinde eksikliği gösterdi.

GEREKSİZ YÜKLERİ ALACAĞIZ

TSK üzerindeki gereksiz yükleri alacağız. Savunma Bakanlığı’nın yapması gereken işleri ona Sağlık Bakanlığı’nın yapması gereken işleri ona veriyoruz. TSK’yı da yurt savunmasına, askerin eğitimine veriyoruz. Hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devrettik. Yeniden yapılanma sürecinin titizlikle yapıyoruz. Bir ordunun güçlü olması için insan kaynağının fazla olması gerekiyor. Türk ordusu 15 Temmuz’a göre daha güçlü. İçinde ki hainleri temizledi. Kadroların doldurması zaman alabilir. Bir günde yerli yerine koyamayız. TSK yarın çok daha güçlü olacak.Nitelikli insan kaynağının kullanması gereken savunma araçları gerekiyor. Türkiye için ekmek su kadar önemli. Savunma Sanayisine yatırım yapıyoruz. İktidara geldiğimizde yerli silah oranı yüzde 24’tü şimdi ise yüzde 60’ı geçti"dedi.

Çiğdem ARMAĞAN