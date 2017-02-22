Bakan Işık'tan önemli S400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gündeme dair açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Işık hava savunma sistemi için "Acil ihtiyacımız için değişik ülkelerle görüşüldü, en yakın Rusya'nın S400 füzeleri görünüyor, görüşmelerde belli bir ilerleme sağlandı" diye konuştu.

"ABD YAPMAZSA, TÜRKİYE OPERASYONU DEĞERLENDİRECEK"

"Türkiye’nin olmazsa olma noktalarından biri Münbiç’te PKK-PYD varlığının sonlandırılması. Bunu ABD yapmazsa, Türkiye bu operasyonu değerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu.

"ONLAR İSİM DEĞİŞTİRMEYİ ÇOK SEVERLER"

Orada bir tek PKK PYD unsurunun kalmaması konusunda ABD’nin taahhüdü var. Suriye Demokratik Güçleri tamamen PYD’nin kontrolünde bir yapıdır. onlar isim değiştirmeyi çok severler. Yapı aynı yapıdır.

Türkiye olarak önerimiz, gelin Rakka’da sorunu kalıcı olarak çözecek doğru aktörlerle bunu yapalım. ABD’nin yeni yönetiminin Türkiye’yi daha fazla bir ilgiyle dinlediğini görüyoruz.

"TÜRK ASKERİNE ÇOK FAZLA İHTİYAÇ OLACAĞINI ZANNETMİYORUZ"

Obama yönetimine göre Türkiye ile daha benzer yaklaşımları var. Bu, “her konuda anlaştık” anlamına gelmiyor ama eski yönetime göre yeni yönetimin bölgeye bakışı Türkiye’ye daha yakın bakış. Rakka operasyonunda Türk askerine çok fazla ihtiyaç olacağını zannetmiyoruz.

(Rusya’nın Türk askerlerini şehit etmesi sonrası yaşanan gelişmeler) Mekanizmalar var ama koordinasyonun artırılması ihtiyacı ortaya çıktı.

Belli çizgiler çizildi. O çizgilerin üzerine çıkmama altına inmeme konusunda Türk ve Rus tarafı daha dikkatli hareket ediliyor.

Yeni bir gerginliğin yaşanmaması önceliğimiz. Bunun için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesini çok daha önemli görüyoruz.

S-400 KONUSU

Türkiye’nin bir füze ve hava savunma ihtiyacı var. Biz bunu şu anda NATO vasıtasıyla sağlıyoruz. Ama Türkiye’nin kalıcı olarak hava saldırılarına karşı kendisini koruyacak sistemlere ihtiyacı var. Asıl bizim üzerinde yoğunlaştığımız nokta kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek. Bir program başlattık. Ama bu noktaya gelene kadar değişik ülkeler ve değişik şirketlerle görüştük.

Şu anda en yakın Rusya’nın S 400 füzeleri görünüyor. Belirgin bir ilerleme sağlandı. Ama yarın imza atılacak noktada değil.

BU DURUM ABD VE NATO İLE İLİŞKİLERİ NASIL ETKİLER?

Onların anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Bazı NATO ülkelerinde de NATO dışı sistemler var.