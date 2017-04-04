Bakan Işık'tan şehit açıklaması

Kocaeli’de bir açılış programında Şırnak’ta meydana gelen patlama hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bu sabah 3 şehidimiz var, Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Uluslararası Merkez Laboratuvarı Tanıtım Programı'nda konuşan Işık, bugünün 4 Nisan Dumlupınar Denizaltısı faciasının seneyi devriyesi olduğunu hatırlattı.

3 şehidimiz var

Törende Şırnak’ta meydana gelen patlama hakkında konuşan Bakan Işık, “Mühim bir terörle mücadele yürütüyoruz. Bu sabah 3 şehidimiz var, Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan ev sahibi İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Körfez’deki atık suların yüzde 99’unu arıtarak Körfez’e bıraktıklarını belirtti. Daha sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu de, “Yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin modern bir belediyesi olduk. Modern bir su kanal idaremiz oldu. Her şeyimizle Türkiye’ye ve yerel yönetimlere model olduk, öncü olduk Allah’a şükür. Bu Kocaeli halkının başarısıdır. Çünkü Kocaeli halkı bizi görevlendirdi. Lafla peynir gemisi yürümez. Her şeye hayır demekle olmaz. En güzel cümlelerden biri de evettir bu hayatta” dedi.

Ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise İSU’nun ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından övgü ile bahsetti. Son olarak Vali Güzeloğlu’nun arından söz alan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yatırımın hayırlı olması dilekleriyle sözlerine başladı. Ardından Alparslan Türkeş’in ölüm yılı nedeniyle dileklerini ileten Bakan Işık, “Yine bugün 4 Nisan Dumlupınar Denizaltı faciamızın seney-i devriyesi Deniz Şehitleri Günümüz. Bu vesileyle bu sabah güney Doğu’daki operasyonlarda 3 şehidimiz var. Mühim bir terörle mücadele yürütüyoruz. Bu kış terör örgütüne aman verilmedi. Bu kış -40 derecede ve metrelerce karda teröristlere karşı amansız operasyonlar yapıldı. Bu mücadele şu anda devam ediyor. 3 şehidimiz var. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah ülkemizin birliğini ve dirliğini daim eylesin” diye konuştu.

17 MİLYONLUK LABORATUVAR AÇILDI