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Bakan Işık'tan sünnet olan şehit çocuklarına ziyaret

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Bakan Işık'tan sünnet olan şehit çocuklarına ziyaret
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eğitim helikopterinin Kartepe'de düşmesi sonucu şehit olan DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocukları Bekir Bora (6) ve Berk Buğra'nın (4) evine konuk oldu.

Bakan Işık, eşi Nigar Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ile şehidin Gölcük ilçesi İpek Yolu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Işık ve beraberindekileri, apartman önünde şehidin eşi Eda Nur Öğüt ve yakınları karşıladı.

Şehit çocukları Bekir Bora ve Berk Buğra ile yakından ilgilenen Bakan Işık, çocukların sünnet töreni için tahsis ettiği makam aracıyla kent merkezinde tur atarken çekilen görüntülerini cep telefonundan izledi.

Şehidin çocuklarına oyuncak araba ve çeşitli hediyeler veren Işık, şehidin eşiyle de bir süre sohbet etti.

Bakan Işık, evden ayrılırken vatandaşlarla selamlaştı.

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