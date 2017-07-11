Bakan Işık:"Tarihimizin en büyük ihanetiydi"

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmaz.

Ama böyle bir ihaneti akıllarından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacağını 15 Temmuz gecesi bütün milletimiz tarafından ortaya konmuştur” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü program organize etti. Programlar çerçevesinde Namazgah Şehitliği ve Bağçeşme Polis Şehitliğini ziyaret edildi. Akabinde Fevziye Camii’nde 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okutuldu. Programlara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Milletvekilleri Cemil Yaman, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Garnizon Komutanı Metin Gürak, İl Jandarma Komutanı Mehmet Karadeniz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yunus Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, daire müdürleri, şehit ve gazi yakınları katıldım sağladı.

BİR İHANETE KALKIŞTILAR

Şehitlik ziyaretinde protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Ardından Fevziye Camii İmamı Faruk Çoban tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Çoban’ın Kur’an tilavetinin sonrasında ise İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından dua yaptırdı. Şehitlik ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık şunları söyledi: “15 Temmuz 2016 yılında tarihimizin belki de en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldık. Ülkemizin içine yuvalanmış bir ihanet şebekesi Türkiye’de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne çok ağır darbe vuracak bir ihanete kalkıştılar. Tarihimizin en büyük ihanetiydi. Ama Allah’a hamdolsun bu ihanete milletimiz belki de tarihin en büyük baş kaldırışıyla karşılık verdi. Büyük bir kahramanlıkla, bu ihanet girişimini akamete uğrattı. Bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı alması noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi.

BÜTÜN DÜNYAYA GÖSTERİLDİ

Bu uğurda canlarını veren 249 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gerçekten ihanet ne kadar büyükse ihaneti önleyen kahramanlıkta bir o kadar büyük oldu. 2 bin 95 gazimiz kanlarıyla bu ihanet girişimine dur dedi. Onlarda Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bütün millet olarak o gece bu ihanet girişimini akamete uğratmak için sokaklara döküldük. Milletimizin her bir ferdi o gün hiçbir siyasi görüş, hiçbir hayat tarzı farklılığı özetmeden her bir vatan evladı büyük oranda sahaya indi. Meydanları doldurdu ve bedenlerini hain darbe girişimini engellemek için adete siper etti. Milletimizin birlik ve beraberliğini aslında bir kez daha bütün dünyaya gösterildiği bir gece oldu.

BU TÜR ETKİNLİKLERİ ÖNEMSİYORUZ

Bu vesileyle sadece 15 Temmuz değil, bu toprakların bize ebedi vatan olması için bugüne kadar hayatını kaybeden bütün şehitlerimize 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde Allah’tan rahmet diliyorum. Gelecek kuşakların bu bilinçle yetişmesi için bu tür anma etkinliklerini önemsiyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmaz. Ama böyle bir ihaneti akıllarından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacağını 15 Temmuz gecesi bütün milletimiz tarafından ortaya konmuştur. ”

Çiğdem ARMAĞAN