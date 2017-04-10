Bakan Işık,'Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz'

Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz."

Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172’nci yılının İzmit’teki kutlamalarına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı, emniyet mensupları ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Sabah Atatürk Heykeli’ne çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından, Şehitlik’te anma etkinliği düzenlendi.

KOCAELİ’DE 38 ŞEHİT, 21 GAZİ VAR

Polis Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler, İzmit Polisevi’ndeki öğle yemeğinde bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci’nin ev sahipliğindeki buluşmaya protokolün katılımı da üst düzeydeydi. Kocaeli’deki 38 şehit polis ailesi, 21 gazi ve gazi ailesi öğle yemeğinde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, EDOK Komutanı Korgeneral Metin Gürak, KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behiye Karaosmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Karadeniz, İl Müftüsü Yusuf Doğan, şehit aileleri, gazi eş ve çocukları katıldı.

IŞIK: “TÜRKİYE ARTIK KENDİ YAĞIYLA KAVRULAN BİR ÜLKE”

Fevziye Camii imamı Halit Es’in Kuran’ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftüsü Yusuf Doğan dua yaptırdı. İl Emniyet Müdürü Necati Denizci davetlilere kısa bir ‘Hoş geldiniz’ konuşması yaptı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, polis teşkilatının iç ve dış düşmanlara karşı en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tüm masaları dolaştı, şehit ve gazi yakınlarıyla selamlaştı.Polislerimizin ülke için büyük fedakarlıklar gösterdiğine vurgu yapan Bakan Işık, şöyle konuştu:

“-Uğruna en fazla şehit verilen vatan, bu ülkenin topraklarıdır. Devletimiz şehit ailelerini hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da Allah bize güç verdikçe hep yanınız da olacağız. Terörle mücadelemizde en yüksek koordinasyonu sağladığı birlik ve beraberlik içinde olup terör örgütlerine darbe üstüne darbe vurduğumuz dönem oldu. Bölücü terör örgütü çok büyük darbe yedi ve inşallah en kısa zamanda eylem yapamayacak duruma gelecekler. Dağlar teröristler için güvenli yerler olmaktan çıktı, başını mağaradan çıkardan terörist insansız hava araçlarıyla vuruluyorlar. Türkiye artık kendi yağıyla kavrulan bir ülke oldu. En gelişmiş silahlarımızla asker ve polisimizi donatıyoruz. Türkiye istikrarını koruduğu sürece kendi içinde kendi birliğini sağladığı sürece, her zaman dış güçlere karşı güçlü ve yenilmez olacaktır. İçişleri Bakanı ile görüştük Polisevi ve emniyet binası için çalışmalar devam ediyor”

Şennur YILDIZ