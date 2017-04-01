Bakan Kocaeli'den açıkladı: Hepsi şehir dışına taşınacak

İlimizdeki Gebze ağırlıklı programını akşam İzmit’te AK Parti İl Gençlik Kolları’nın programıyla tamamlayan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.Faruk Özlü, “Şehir içlerindeki sanayi sitelerinin taşınmasına hemen başlıyoruz” dedi.

TAŞINMA HEMEN BAŞLANACAK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’de köklü reformlar gerçekleştirdiklerini ve önemli projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Özlü, şehir içinde kalan sanayi sitelerinin şehir dışına taşımak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özlü, “Şehirlerin içinde kalmış sanayi sitelerimiz var. Tertemiz, pırıl-pırıl, şehrin dışında içerisinde çarşısı, kafeteryası, mescidi olan yerlere taşıyacağız. Sadece sanayi sitelerinden sorumlu bir daire başkanlığı kurduk. Bu daire başkanlığımız geçen hafta Türkiye’nin tüm illerindeki il müdürlüklerim, taşınması gereken sanayi sitelerinin tespitlerini yaptı. Bir program dahilinde hemen başlıyoruz. Yeni gelecek yıl değil, 6 ay sonra değil, hemen başlıyoruz” diye konuştu.

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