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Bakan konvoyu geçerken ateş edince…

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Bakan konvoyu geçerken ateş edince…
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Derince'ye doğru giderken konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer ateş açıldığını iddia edince polis, hareke geçti.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dilovası'ndaki programdan sonra Derince'ye gitmek üzere yola çıktı. Bakan Fikri Işık'ın bulunduğu konvoyun en arkasında bulunan bir araçta bulunan partililer polisi arayarak Hereke mevkiinde silah sesi duyduklarını haber verdi. Polis ihbarla harekete geçti.

ATEŞ AÇAN KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün konvoyunda ateş açan kişiyi yakaladı. 19 yaşındaki Berat T. Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde gözaltına alındı. Berat T.'nin ateş açtığı silahın kurusukı olduğu, tabancayı mahallede bulunan evine bıraktıktan sonra kız arkadaşıyla buluştuğu öğrenildi. Polis, Berat T.'nin kullandığı aracın arkadaşına ait olduğunu tespit etti. Berat T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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