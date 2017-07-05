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Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

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Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması
Kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Müezzinoğlu: 'Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Müezzinoğlu yaptığı açıklamada "Çalışanın alın terini hak olarak başa koyalım. İkincisi güvence. Güvenceyi de yine nasıl şekilleneceğini tartışalım. Üçüncüsü şeffaf olmalı. Çalışan hakkının nerede biriktiğini hangi gün ne kadar olduğunu bilmeli. Dördüncüsü de sürdürülebilirlik." dedi. 

"KARARI 13 TEMMUZ'DA BAŞBAKAN'A GÖTÜRECEĞİZ"

Müezzinoğlu, paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik açıklamasının ardından "13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz. Kıdem tazminatında paylaşlarımızla yüzde 70'in üzerinde uzlaşı olmalı." ifadesinde bulundu. 

 

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