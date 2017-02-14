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Bakan Müezzinoğlu'nun ilk adresi belli oldu

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Bakan Müezzinoğlu'nun ilk adresi belli oldu
Yarın KSO Mesclisi'ne katılmak için gelecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ilk olarak Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi’ni ziyaret edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yarın saat 10.00'da sıralarında Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi'nin geçtiğimiz pazar günü seçilen yeni Yönetim Kuruluna ''Hayırlı Olsun'' ziyaretinde bulunacak.

Derneğin pazar gününkü kongresine gelmesi beklenen Bakan Müezzinoğlu yoğun programından dolayı katılamamıştı.

KSO MECLİSİ'NE VE ŞEHİT CENAZESİNE KATILACAK

Bakan Müezzinoğlu saat 11.00'de Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısına, saat 13.30'da ise şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in Darıca Nenehatun Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.
 

 

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