Bakan Özlü: Bilişim Vadisi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Bilişim Vadisi inşaatı tamamlandığında toplam 100 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Özlü, Bilişim Vadisi'ni kurma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinden önceki bakan Nihat Ergün tarafından alındığını ve bu projenin Türkiye için büyük bir önem arz ettiğini açıkladı.

Etap Etap Faaliyete Geçecek



Bilişim Vadisi inşaatının birinci etabının neredeyse tamamlandığını söyleyen Bakan Özlü, vadi bünyesinde 5 bin Ar-Ge firmasının faaliyet gösterdiğini, tüm etapların tamamlanmasının ardından yıllık 50 milyar dolar ciro elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Özlü "Biz sanayimize teknoloji enjekte etmek istiyoruz. Bu bakımdan Bilişim Vadisi, sanayimize teknoloji enjekte edebileceğimiz bir bölge. Aynı zamanda Bilişim Vadisi tam Osmangazi Köprüsü'nün ayağında bulunuyor. Osmangazi Köprüsü aracılığıyla, önemli sanayi bölgelerimizden Bursa'ya da kolayca ulaşılabilecek" dedi ve vadinin birinci etap inşaatı bitirildiğinde 2 bin kişiye, tüm etapların inşaatı tamamlandığında ve faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam sağlayacağını vurguladı.