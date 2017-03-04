  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 16 °C

Bakan Özlü: Bilişim Vadisi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

»
Bakan Özlü: Bilişim Vadisi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Bilişim Vadisi inşaatı tamamlandığında toplam 100 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Bakan Özlü, Bilişim Vadisi'ni kurma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinden önceki bakan Nihat Ergün tarafından alındığını ve bu projenin Türkiye için büyük bir önem arz ettiğini açıkladı.

Etap Etap Faaliyete Geçecek


 Bilişim Vadisi inşaatının birinci etabının neredeyse tamamlandığını söyleyen Bakan Özlü, vadi bünyesinde 5 bin Ar-Ge firmasının faaliyet gösterdiğini, tüm etapların tamamlanmasının ardından yıllık 50 milyar dolar ciro elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bakan Özlü  "Biz sanayimize teknoloji enjekte etmek istiyoruz. Bu bakımdan Bilişim Vadisi, sanayimize teknoloji enjekte edebileceğimiz bir bölge. Aynı zamanda Bilişim Vadisi tam Osmangazi Köprüsü'nün ayağında bulunuyor. Osmangazi Köprüsü aracılığıyla, önemli sanayi bölgelerimizden Bursa'ya da kolayca ulaşılabilecek" dedi ve vadinin birinci etap inşaatı bitirildiğinde 2 bin kişiye, tüm etapların inşaatı tamamlandığında ve faaliyete geçtiğinde ise yaklaşık 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam sağlayacağını vurguladı.

 

Bu haber toplam 542 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlık açıkladı: 24 bin personel alınacak03 Mart 2017 Cuma 19:28
  • Tüpraş'ta 11 maddede anlaşma03 Mart 2017 Cuma 17:15
  • Zeytinoğlu:“Enflasyonda yükselişi durdurmamız gerekiyor”03 Mart 2017 Cuma 15:06
  • Yeni Cuma için bir ihale daha yapılacak03 Mart 2017 Cuma 14:00
  • Dikkat! O süre uzatıldı02 Mart 2017 Perşembe 19:35
  • Büro Memur Sen’den Vergi Haftası mesajı02 Mart 2017 Perşembe 17:03
  • Kartepe’de ilk görüşme02 Mart 2017 Perşembe 17:01
  • En sadık il Kocaeli oldu02 Mart 2017 Perşembe 15:21
  • Dolar yükselişte!02 Mart 2017 Perşembe 11:50
  • KOTO'nun girişimleri sonuç verdi01 Mart 2017 Çarşamba 21:43
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti