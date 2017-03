Bakan Özlü esnaflara ve hemşehrilerine seslendi: Türkiye'de bundan böyle...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Özlü, "Türkiye daha iyi yönetilmeye başlanacak. Türkiye, kalıcı olarak, kişilerden bağımsız olarak istikrara kavuşacak. Türkiye'de bundan böyle hükümet krizleri olmayacak. Yönetimde çift başlılık sona erecektir." dedi.

Gebze'deki bir kültür merkezinde küçük sanayi sitesi esnafı ve kooperatiflerin temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin yüz ölçümüne nispetle Türkiye'nin en fazla üretim yapan şehri olduğunu söyledi.

Bu başarının buradaki büyük yatırımların olduğu kadar katılımcıların da başarısı olduğunu ifade eden Özlü, bütün işletmelerin kendileri için değerli olduğunu kaydetti.

Özlü, sanayi sitelerini çok önemsediklerini dile getirerek, "Sanayi sitelerimizde faaliyet gösteren firmalarımızın şartlarını iyileştirmeye büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz, yeni kurulan sanayi sitelerinin alt ve üstyapı inşaatlarına çok uygun şartlarda kredi veriyoruz. Mevcut sanayi sitelerimiz için de bazı önemli adımlar atmayı planlıyoruz. Üretim reform paketi kapsamında sanayicilerimizi düşük maliyetli ve uygun şartlarda yatırım yerleriyle buluşturmak için düzenlemelerimiz olacak." diye konuştu.

Şehir içlerinde kalan küçük sanayi sitelerini, şehir dışına taşımak amacıyla destek ve kredi mekanizmalarını getireceklerini anlatan Özlü, daha modern, verimli ve sağlıklı alanlarda çalışılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Özlü, geçen yıl, ekonomiyi olumsuz etkileyen birçok faktörle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bugün açıklanan Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte de bir miktar daralma yaşadıklarını anımsatan Özlü, ekonomi yönetimi olarak, çok hızlı ve yerinde adımlar atarak piyasaları yeniden canlandırdıklarını, attıkları adımlar neticesinde ekonominin toparlanmaya başladığını kaydetti.

Esnafın, sanayicinin, iş dünyasının dik duruşu sayesinde 2016 gibi kabuslarla dolu bir yılı büyüyerek tamamladıklarını dile getiren Özlü, şöyle konuştu:

"İnşallah 2017 yılı çok daha iyi, başarılı bir yıl olacak. Hep birlikte, çok daha hızlı bir büyüme yakalayacağız. 2017 yılı, 2016 yılından çok daha iyi bir yıl olacak. Üretimin, ihracatın, yatırımların, istihdamın arttığına hep birlikte şahit olacağız. Yılın ilk üç ayına ait öncü göstergeler, bize bu işaretleri fazlasıyla veriyor. Özellikle 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun geride kalmasıyla birlikte ekonomideki ivmenin daha da artacağına inanıyorum. Referandumla birlikte belirsizlik atmosferi tamamen ortadan kalkmış olacak. Üstelik referandumdan çıkacak olan 'evet' kararı, ekonomiye ilave bir doping etkisi yapacak. İş dünyamızın morali ve motivasyonu zirveye ulaşacak. Türkiye'nin güçlü ve etkili bir yönetim sistemine kavuşması, kendini belki de en çok ekonomi üzerinde hissettirecek. 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte yaşadığımız yüksek sıçramanın bir benzerini daha yaşayacağız. O ilk sıçramada düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine çıkmıştık. Yeni sıçramayla birlikte ise yüksek gelir seviyesine çıkacağız."

"Türkiye'nin önünü kesmek kolay değil"

Türkiye'yi bundan sonra da reel sektör eliyle büyütecek ve kalkındıracaklarını belirten Özlü, hayata geçecek 18 maddenin her birinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Faruk Özlü, bu maddelerin Türkiye'ye nasıl güç katacağını bilen bazı çevrelerin, halk oylamasında "hayır" çıkması için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle terör örgütleri ve bazı yabancı ülkeler, 'evet'in önünü kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin önünü kesmek kolay değil. 18 maddenin her birine tek tek bakın. Bu maddelerin neleri değiştirdiğini kendi gözlerinizle görün. Zira ortada acayip bir yalan furyası var. Türlü türlü propaganda teknikleri kullanıyorlar. Her türlü yalanı ve iftirayı kullanarak paketin içeriğiyle ilgili asılsız iddiaları dile getiriyorlar." diye konuştu.

Özlü, 18 maddenin Türkiye'ye güç katacağını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye daha iyi yönetilmeye başlanacak. Türkiye, kalıcı olarak, kişilerden bağımsız olarak istikrara kavuşacak. Türkiye'de bundan böyle hükümet krizleri olmayacak. Yönetimde çift başlılık sona erecektir. Devlet, ağır ve hantal yapısından kurtulacak, hızlı ve atak bir yapıya kavuşacak. Vatandaşlarına daha iyi hizmet veren bir devlet için 'evet' diyeceğiz. Daha çok ve daha iyi yatırımlar yapan bir devlet için 'evet' diyeceğiz. Terörle daha etkin mücadele eden bir devlet için 'evet' diyeceğiz. Ekonomiyi daha fazla büyüten, özel sektörün önünü daha fazla açan, iş ve yatırım ortamını daha fazla geliştiren bir devlet için 'evet' diyeceğiz. 16 Nisan'da bu tarihi sorumluluğu yerine getireceğiz. Güçlü ve lider Türkiye'yi inşa edenlerden birisi de biz olalım."

Bakan Özlü hemşehrileriyle buluştu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halk oylamasına ilişkin, "18 maddenin her birisi çok değerli, her birisi çok kıymetli, her birisi Türkiye'nin önünü açacak olan, Türkiye'yi feraha, Türkiye'yi esenliğe, Türkiye'yi aydınlığa götürecek olan maddeler." dedi.

Gebze ilçesindeki bir kültür merkezinde Düzceli hemşehrileriyle bir araya gelen Özlü, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki referanduma az bir zaman kaldığını söyledi.

Türkiye'de bütün siyasi partilerin anayasayı değiştirme konusunda taahhütte bulunduğunu aktaran Özlü, tüm siyasi partilerin bir araya gelerek bir anayasa yapamadığını kaydetti.

Özlü, MHP ile görüşüp 18 madde üzerinde anlaştıklarını dile getirerek, "Keşke mümkün olsa bütün anayasayı değiştirip yeni bir anayasa yapsaydık ama olmadı. Anlaştığımız 18 madde var. 16 Nisan'da bu 18 maddeyi oylayacağız. 18 maddenin her birisi çok değerli, her birisi çok kıymetli, her birisi Türkiye'nin önünü açacak olan, Türkiye'yi feraha, Türkiye'yi esenliğe, Türkiye'yi aydınlığa götürecek olan maddeler." şeklinde konuştu.

"18 maddenin sadece 1 tanesi bile 'Evet' demek için yeterli"

Referandumla yapılacak yeniliklere değinen Özlü, "Askeri yargıyı kaldırıyoruz. Yargının askerisi, sivili mi olur? Suç suçtur. Tek yargı sistemine geçiyoruz. Anayasada yargının tarafsız olmasını ön görüyoruz. Yani bağımsız ve tarafsız. Getirdiğimiz paketin her biri çok değerli, her biri çok kıymetli. 18 maddenin sadece 1 tanesi bile 'Evet' demek için yeterli. Gönlünüz son derece rahat olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, referandumda vatandaşlardan "Evet" oyu kullanmalarını istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İnadına değil, inandığımız için 'Evet' oyu vereceğiz. Türkiye'nin büyümesi için, Türkiye'nin güçlenmesi için bunu yapacağız. Daha hızlı çalışan bir devlet sistemi için bunu yapacağız. AK Parti olarak geldiğimiz günden beri Türkiye'de çok sayıda yenilik yaptık. Türkiye'de çok şeyi değiştirdik. Nereden nereye geldik. Önümüzdeki süreçte bunları hızlandırmak, daha fazla Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve gelişmesi için çalışacağız. Diyorlar ki 'Tek adama bu kadar yetki fazla değil mi?' Biz iş yapmak için yetki istiyoruz. İş yapmanız için yetkiniz olması lazım. İş yapmak isteyen adam yetki ister. Ama iş yapmak istemiyorsanız, amacınız günü kurtarmaksa yetki de istemezsiniz mevcut yetkileri de fazla bulursunuz. Biz Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için daha fazla yetkisi olan ve daha kuvvetli bir yönetim sistemi olması için bu paketi getirdik. Sizlerin takdirine sunuyoruz, sizlerden kuvvetli bir destek istiyoruz."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.