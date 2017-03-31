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Bakan Özlü ilimizde

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Bakan Özlü ilimizde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bugünü ilimizde geçirecek.

Bakan Özlü, sabah saatlerinde programına Gebze’de başlayacak. Akşam saat 18.30’da İzmit’te Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Akademik Lise açılışına katılacak.

GEBZE TEMASLARI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bugün saat 10.00’da GOSB salonunda bölgedeki OSB’lerin başkanları ile toplanacak. Öğle saatlerinde Gebze merkezde esnaf ziyaretleri yapacak. Saat 14.30’da Lamec Otel’de Gebze STK yöneticileri ile 16.30’da Gebze Kültür Merkezi’nde Gebze Küçük Sanayi Sitesi esnafları ile toplantı var. Özlü, saat 17.30’da Gebze Düzceliler Derneği üyeleri ile birlikte olduktan sonra İzmit’e geçecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün ilimizdeki programlarına Milli Savunma Bakanı Işık da katılacak.

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