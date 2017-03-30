Bakan Özlü Kocaeli'de canlı yayına katılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yarını ilimizde geçirecek.

CANLI YAYINA KATILACAK

Bakan Özlü, sabah saatlerinde programına Gebze’de başlayacak. Akşam saat 18.30’da İzmit’te Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Akademik Lise açılışına katılacak olan Bakan Özlü saat 21.00'da TV 41'de canlı yayına katılıp gündemi değerlendirecek.

GEBZE TEMASLARI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bugün saat 10.00’da GOSB salonunda bölgedeki OSB’lerin başkanları ile toplanacak. Öğle saatlerinde Gebze merkezde esnaf ziyaretleri yapacak. Saat 14.30’da Lamec Otel’de Gebze STK yöneticileri ile 16.30’da Gebze Kültür Merkezi’nde Gebze Küçük Sanayi Sitesi esnafları ile toplantı var. Özlü, saat 17.30’da Gebze Düzceliler Derneği üyeleri ile birlikte olduktan sonra saat 18.15'te Bilişim Vadisi'ni ziyaret edecek. Bakan Özlü daha sonra İzmit’e geçip, saat 18.30’da İzmit’te Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Akademik Lise açılışına saat 21.00'da TV 41'de canlı yayına katılıp gündemi değerlendirecek. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün ilimizdeki programlarına Milli Savunma Bakanı Işık da katılacak.