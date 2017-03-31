Bakan Özlü, Kocaeli'de gençlerle buluştu

Bakan Özlü, "Artık Türkiye'nin 2002'de yaptığı sıçramadan sonra bugün yenilik yapma ihtiyacı var ve bu yeni bir sıçrama için gerekli. Türkiye'nin bir sıçrama yapması, Türkiye'nin daha hızlı gelişmesi, bölgesinde bir bölgesel güç ve dünyada da küresel bir oyuncu olmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Yetkisiz iş olmaz, yetkisiz daha fazla iş yapamazsınız. Biz bunu daha fazla iş yapmak için yetki istiyoruz"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Artık Türkiye'nin 2002'de yaptığı sıçramadan sonra bugün yenilik yapma ihtiyacı var ve bu yeni bir sıçrama için gerekli. Türkiye'nin bir sıçrama yapması, Türkiye'nin daha hızlı gelişmesi, bölgesinde bir bölgesel güç ve dünyada da küresel bir oyuncu olmasını arzu ediyoruz." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından İzmit ilçesinde düzenlenen "Genç Kürsü" programında konuşan Özlü, Türkiye'nin yenilenmeye ihtiyacının bulunduğunu, yenilenmeden büyüme ve gelişmenin olmayacağını söyledi.

Halk oylamasına sunulan 18 maddenin Türkiye'nin yenilenmesi anlamı taşıdığını belirten Özlü, ana omurgayı koruyarak mevcut yapıda bir dönüşüm, bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özlü, anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin aslında hükümet etme sistemini değiştirdiklerini dile getirerek, daha hızlı çalışan, daha kolay kararlar alan, karar mekanizmalarını hızlandıran ve süreçleri kısaltan bir yöntem için bunu yaptıklarını anlattı.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren çok sayıda yapısal reform gerçekleştirdiklerini ve bu reformların tamamında da başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Özlü, "Türkiye'nin geldiği yer 2002 ile asla mukayese edilebilir bir çizgi değil. Türkiye'de insan hakları noktasında, özgürlükler noktasında ve kimliklerin tanınması noktasında çok sayıda reform gerçekleştirdik. Artık Türkiye'nin 2002'de yaptığı sıçramadan sonra bugün yenilik yapma ihtiyacı var ve bu yeni bir sıçrama için gerekli. Türkiye'nin bir sıçrama yapması, Türkiye'nin daha hızlı gelişmesi, bölgesinde bir bölgesel güç ve dünyada da küresel bir oyuncu olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, zaman zaman "Bu kadar yetki bir adama fazla değil mi?" diye sorulduğuna dikkat çekerek, "Yetkisiz iş olmaz, yetkisiz daha fazla iş yapamazsınız. Biz bunu daha fazla iş yapmak için yetki istiyoruz. İş yapmaya niyetiniz yoksa yetki de istemezsiniz hatta ve hatta mevcut yetkiler de size fazla gelir. 'Ya bu kadar yetki ne olacak?' dersiniz. İş yapmak isteyen adam yetki ister." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yetkiyi iş yapmak için istiyoruz"

Türkiye için hayalleri, 2023 ve 2071 hedefleri olan bir siyasi kadro olduklarına işaret eden Özlü, "Dolayısıyla biz yetki istiyoruz. Bu yetkiyi de iş yapmak için istiyoruz, bu yetkiyi daha hızlı karar almak için, süreçleri kısaltmak için istiyoruz ama muhalefet bunu istemiyor olabilir, çok fazla iş yapmak istemiyor olabilir, ona da bir şey diyemeyiz." şeklinde konuştu.

Özlü, referandumda halkın onayına sunulan 18 maddeden sadece birinin bile "Evet" oyu vermek için yeterli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu referandumda milletimizin onayına sunulan 18 maddenin her biri çok önemli, her biri Türkiye'de kendi konusunda devlet teşkilatımızda bir yenilenme oluşturacak maddeler. Halk oylamasından sonra geçecek olan 2 yıllık süre içerisinde bu anayasadaki değişiklikle ilgili maddelerin hukuk sistemimize işlenmesini gerçekleştireceğiz. Yani hükümet sisteminin uygulamasına ilişkin kanunları çıkaracağız. 2019 yılında da normal seçimler yapılacak, bu seçimlerde bir cumhurbaşkanı seçeceğiz birinci veya ikinci turda ama seçimden hemen sonra bir hükümet kurulmuş olacak ve görevine 5 yıl devam edecek. Yani siyasi otoritenin, yani hükümetin 5 yıl ne olacağı belli, koalisyon yok, tartışma yok. Bir adamı seçiyorsunuz, yetki veriyorsunuz yapıyorsa bir dönem daha devam ediyor, yok yapamıyorsa başka birisi geliyor. Yapamayan gidiyor, yapan geliyor. Bu pratik bir sitem, bu doğru bir sistem."

“Şehir içlerindeki sanayi sitelerinin taşınmasına hemen başlıyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da Türkiye'de köklü reformlar gerçekleştirdiklerini ve halen önemli projelerin üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Özlü, bunlardan bazılarının TÜBİTAK'ın dönüşümü, Üretim Reform Paketi, Singapur'un Jurong adasındaki endüstri bölgesinin bir benzerinin kurulması ve şehrin içinde kalan sanayi sitelerinin şehrin dışarısına taşınması olduğunu söyledi.“Şehir içlerindeki sanayi sitelerinin taşınmasına hemen başlıyoruz”

Bakan Özlü, “Şehirlerin içinde kalmış sanayi sitelerimiz var. Alacağız şehir merkezinden, tertemiz, pırıl pırıl, şehrin dışında içerisinde küçük bir mescidi, çarşısı kafeteryası olan bir yere taşıyacağız. Sadece sanayi sitelerinden sorumlu bir daire başkanlığı kurduk. Bu daire başkanlığımız geçen hafta Türkiye’nin tüm illerindeki il müdürlüklerimizde irtibat halinde oldu. Bütün illerdeki taşınması gereken sanayi sitelerinin tespitleri yapıldı. dolayısıyla bir program dahilinde buna hemen başlıyoruz. Yani gelecek yıl değil, 6 ay sonra değil hemen başlıyoruz” dedi.

Bakan Özlü, konuşmasının ardından programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Bilişim Vadisi'ni de ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceleyen Özlü, ilgililerden bilgi aldı.