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Bakan Özlü, OSB Başkanları ile buluştu

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Bakan Özlü, OSB Başkanları ile buluştu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze'de Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile bir araya geldi.

Bakan Özlü, “2016’nın son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye, son çeyrekte yüzde 3 buçuk, 2016’nın tamamında ise yüzde 2 nokta 9 oranında büyüme kaydetti” dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze’de Organize Sanayi Bölgesi Başkanları ile bir araya geldi. GOSB Yönetim Binasında gerçekleşen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve OSB Başkanları katıldı.

“Türkiye, son çeyrekte yüzde 3 buçuk, 2016’nın tamamında ise yüzde 2 nokta 9 oranında büyüdü”
Programda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bugün 2016’nın son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye, son çeyrekte yüzde 3 buçuk, 2016’nın tamamında ise yüzde 2 nokta 9 oranında büyüme kaydetti. Bizim ortada vadede revize edilmiş mali program rakamımız 3 nokta 2 idi. Türkiye’de siyasi ortamın meydana getirdiği belirsizlik sanayicilerimizin önünü görememesine sebep oldu. Bu sebeple beklentinin altında büyümüş olmamıza rağmen bunu büyük bir başarı olarak söylemek gerekir. Türkiye’nin maruz kaldığı hadiselere her hangi bir ülke maruz kalsa inanın 2 nokta 9 büyümeyi, eksi büyüme olur. Geçen sene son çeyrekte büyüme kaydediyoruz yüzde 3 buçuk. Bu ekonominin iyi sinyaller verdiğini gösteriyor. Geçen sene 2016’nın ilk çeyreğinde büyüme yüzde 4 buçuk, ikinci çeyrekte yine 4 buçuk, 15 Temmuzun tesiri ile eksi 1 nokta 8 küçülüyoruz. Son çeyrekte toparlıyoruz yüzde 3 buçuk oluyoruz. Darbe girişiminde eksiye düşmemiz genel olarak bizi kötü etkiliyor ve 2016’yı 2 nokta 9 ile tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekonomik güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre tam yüzde 5 oranında arttı”
Türkiye’nin büyüme oranlarının normalde yeterli olmadığını belirten Özlü, “Ancak geçtiğimiz yıl yaşananları bir hatırlarsak, Türkiye ekonomisinin aslında muazzam bir başarıya imza attığını da görebiliriz. Sadece 15 Temmuz darbe girişimi bile birçok ekonomide kalıcı tahribat oluşturabilirdi.

Ancak Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir miktar daralma yaşamasına rağmen, dördüncü çeyrekten itibaren yeniden büyümeye başladı. Bu yılın ilk çeyreğine ait öncü göstergeler de oldukça olumlu geliyor. İnşallah bu büyüme aynı şekilde, hatta artarak devam edecek. Dün açıklanan ekonomik güven endeksi sonuçları bu gerçeği teyit ediyor. Ekonomik güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre tam yüzde 5 oranında arttı. Bu da ekonomiye ve ülkenin geleceğine duyulan güvenin açık bir yansımasıdır. Ekonomideki bu bahar havası, Allah’ın izniyle, 16 Nisan’da etkisini iyiden iyiye hissettirecektir. 16 Nisan referandumundan çıkacak olan Evet kararı, Türkiye’nin ekonomik hayatının kılcal damarlarına kadar nüfuz edecek. En küçük esnaftan en büyük holdinge kadar, tüm ekonomik aktörler, referandumun olumlu etkisini iliklerine kadar hissedecektir” ifadelerini kullandı.
Referandumda oylanacak anayasa değişikliği ile aksayabilecek özellikleri bertaraf edileceğini belirten Özlü, “Mevcut sistemin bugün aksayan veya bugün aksamasa bile yarın aksayabilecek olan özelliklerini bertaraf ediyoruz. Basit bir soru soruyorum, bir seçim yapıldığında bir hükumet kurulabilecek mi. Bakın, mevcut sistemde bu bile belli değil. Sadece iki yıl önce bu sıkıntıyı yaşadık ve seçimleri tekrar etmek zorunda kaldık. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın başbakanımız arasında çok iyi bir uyum var. Peki yarın bir başka Cumhurbaşkanı ile bir başka başbakan arasında aynı uyumun olacağının bir garantisi var mı. Ne yazık ki yok” dedi.

“İstikrar olmazsa teknolojide hedeflediğimiz seviyeleri tutturamayız”
Yeni sistemin ne getirdiğini anlatan Özlü, “ Seçimler yapılıyor ve muhakkak bir işi Cumhurbaşkanı seçiliyor. Cumhurbaşkanı hükumeti kuruyor. Bu hükumet bir sonraki seçime kadar beş yıllığına görev yapıyor. Bir Cumhurbaşkanı en fazla iki dönem görev yapabiliyor. Meclisin temsil kabiliyeti artıyor.
Kanun yapmak tamamen meclisin görevi haline geliyor. Hükumet, bugünkü sistemde olduğu gibi, meclise kanun teklifi götüremiyor. Kanunla düzenlenmemiş alanlarda, özellikle idari konularda, Cumhurbaşkanı kararname yayınlıyor. Anayasaya ve kanunlara uygun olmak zorunda olan bu kararnameler sisteme hız katıyor. Gördüğünüz gibi, her şey son derece açık ve net. Hiçbir gri alan yok.

Türkiye’nin bu netliğe ihtiyacı var. Bu netlik, Türkiye’ye istikrar ve hız getirecek. İstikrar ve hız, özellikle ekonomik hayatımıza, iş ve yatırım ortamına çok olumlu bir katkı yapacak. Güven ve istikrar sağlanamazsa, devlet ağır ve hantal bir şekilde çalışırsa, biz yatırımları, üretimi, ihracatı, ticareti istediğimiz seviyelere taşıyamayız. İstikrar ve hız olmazsa, bilimde, teknolojide, yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte, hedeflediğimiz seviyeleri tutturamayız” şeklinde konuştu.

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Program sanayiciler ile Bakan Özlü’nün karşılık görüş alıverişinde bulunması ile sona erdi.

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