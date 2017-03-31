Bakan Özlü, “Türkiye, geçmişte çok zaman kaybetti”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze'de Oda Başkanları ve Yönetimleri ile bir araya geldi.

Bakan Özlü, “Tarihimiz, coğrafyamız, insan kaynağımız, son 15 yılda kazandığımız özgüven. Hayallerimizi gerçekleştirmemizin önünde tek bir eksik var, o da iyi bir sistem. Ülkenin istikrarını teminat altına alan bir sisteme ihtiyacımız var” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Oda başkanları ile bir araya gelmeden önce Gebze Eski Çarşı’da vatandaşlarla sohbet ederek karanfil dağıttı. Esnaf ziyaretlerinin ardından Bakan Özlü Cuma Namazını Çoban Mustafa Paşa Camiinde kıldı. Cuma namazının ardından Bakan Özlü, kent meydanında kurulan AK Parti standını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Özlü, Gebze’de Oda Başkanları ve Yönetimleri ile bir araya geldi. Gebze’de gerçekleşen toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, partililer ve oda başkanları katıldı.





“Ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 5 arttı”

Programda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye ekonomisinin yükünü çeken şehirlerin başında Kocaeli geliyor. Özellikle imalat sanayimizin nabzı burada atıyor. Her zaman ifade ediyorum, ekonominin lokomotifi sanayidir, sanayinin lokomotifi de Kocaeli’dir. Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için, hedeflerine ulaşması için, sanayimizin hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesi ve gelişmesi büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz, bugün 2016’nın son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye, son çeyrekte yüzde 3 buçuk, 2016’nın tamamında ise yüzde 2 nokta 9 oranında büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir miktar daralma yaşamasına rağmen, dördüncü çeyrekten itibaren yeniden büyümeye başladı.

Bu yılın ilk çeyreğine ait öncü göstergeler de oldukça olumlu geliyor. İnşallah bu büyüme aynı şekilde, hatta artarak devam edecek. Mesela dün açıklanan ekonomik güven endeksi sonuçları bu gerçeği teyit ediyor. Ekonomik güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre tam yüzde 5 oranında arttı.Bu da ekonomiye ve ülkenin geleceğine duyulan güvenin açık bir yansımasıdır” şeklinde konuştu.





“Türkiye’nin küresel çapta bir güce dönüşmesinin hayalini kuruyoruz”

Ülkenin daha iyi yönetilebildiği bir sisteme ihtiyacımız var diyen Özlü, “Bizim insanımıza, şehirlerimize ve ülkemize dair hayallerimiz var. Mesela bugün bir üretim üssü olan Kocaeli’nin dünya çapında bir teknoloji üssüne de dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Bir genç arkadaşımızın Bilişim Vadisi’nde kuracağı bir firmanın küresel bir markaya dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Türkiye’nin yüksek gelir grubundaki ülkelerden biri olmasının hayalini kuruyoruz. Türkiye’nin küresel çapta ekonomik ve siyasi bir güce dönüşmesinin hayalini kuruyoruz. Bir şeyin hayalini kurabiliyorsanız, onu gerçekleştirebilirsiniz demektir. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz, hedeflerimize birer birer ulaşacağız. Bunu başarmak için gereken hemen her şeye sahibiz. Tarihimiz, coğrafyamız, insan kaynağımız, son 15 yılda kazandığımız özgüven. Hayallerimizi gerçekleştirmemizin önünde tek bir eksik var, o da iyi bir sistem. Ülkenin istikrarını teminat altına alan bir sisteme ihtiyacımız var. Üç kuvveti, yani yasama, yürütme ve yargıyı, evrensel standartlara taşıyan bir sisteme ihtiyacımız var. Ülkenin daha iyi, daha hızlı, daha verimli yönetilebildiği bir sisteme ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



“Türkiye, geçmişte çok zaman kaybetti”

Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü yok diyen Özlü, “Zamanın ne kadar önemli bir kıymet oluğunu, özellikle iş dünyamız çok iyi biliyor. Bir ürünü, piyasaya rakiplerinizden bir gün bile önce sürmenin size nasıl avantaj sağlayabildiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. Türkiye, geçmişte çok zaman kaybetti. Kısır tartışmalara, boş kavgalara, kuru gürültü ve patırtıya ayıracak zamanımız artık yok. Bizim başından sonuna kadar bütün süreçlerin nasıl yürüyeceğinin açık, net ve yalın bir şekilde belli olduğu bir sisteme ihtiyacımız var. Referandumda oylayacağımız anayasa değişikliği işte böyle bir sistem getiriyor” ifadelerini kullandı.

Program Oda Başkanları ile Bakan Özlü’nün karşılık görüş alıverişinde bulunması ile sona erdi.