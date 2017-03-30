Bakan rakamları açıkladı: Kaç kişi istihdam edildi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Ocak-27 Mart tarihleri arasında mevcut istihdama ek olarak 407 bin kişiye iş imkanı sağlandığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliğindeki son rakamları açıkladı. Memur, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 3'lü Danışma Kurulu toplantısında konuşan Müezzinoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile başlatılan çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasında mevcut istihdama ek olarak 407 bin kişiye iş imkanı sağlandığını söyledi. Hedefimiz 1,5 milyon rakamına ulaşmak diyen Bakan Müezzinoğlu, "2017 yılı sonu itibariyle işsizlik oranını yüzde 9,5 altına çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

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