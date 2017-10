Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Yeni teşvikler geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam seferberliğini gelecek dönemde sürdüreceklerini, daha güçlü hedefler ortaya koyacaklarını ve yeni teşvik uygulamalarını devreye sokacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Sarıeroğlu, Kızılcahamam'daki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürleri Eğitim ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, SGK'nın 27 bin personeli ve 81 ildeki örgütlülüğüyle kapsamı en geniş kurumlardan biri olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, "En çok da hayata dokunan, yapılan her çalışmanın, atılan her adımın konuşulduğu, her konunun vatandaşlarımızı ilgilendirdiği çok temel bir alan. İşçi işveren, emekli, esnaf ve çiftçi olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin, dünlerini, bugünlerini, geleceklerini ilgilendiren kilit bir konumdayız. Sorumluluğumuz büyük." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, Türkiye'de dünyaya örnek bir sosyal güvenlik sisteminin işletildiğini bildirerek, "Üzerinizdeki yük ağır. Sorumluluklarınız fazla. Her geçen gün önemi artan bir kurumda, vatandaşa bire bir dokunan bir görevi ifa ediyorsunuz. Her biriniz hizmet noktasında devletimizin görünen yüzlerisiniz ama şunu belirtmek isterim ki SGK'nın verdiği hizmet ne kadar sorunsuz ve başarılı olursa, milletimiz kendini o kadar güvende hissetmektedir. SGK, 81 milyonun güvencesidir, geleceğidir, sigortasıdır. SGK, tüm vatandaşlarımızı koruma altına alan, onları çalışma hayatlarında koruyan, kollayan, haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrası eşlerini, çocuklarını koruma altına alan bir şemsiyedir." diye konuştu.

"YENİ BİR YOL HARİTASI OLUŞTURUYORUZ"

En titiz çalışacakları konuların arasında sosyal güvenlik sisteminin yer aldığını belirten Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İllerimizde, ilçelerimizde ve merkezde büyük bir hassasiyet, titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet kalitesiyle ilgili, önümüzdeki döneme ilişkin perspektifler, hedefler geliştiriyoruz. SGK'nın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi anlamında çalışmalarımız var. Önümüzdeki döneme ilişkin güçlü hedefler ve çıktılara ulaşacağımız yeni bir yol haritası oluşturuyoruz. Şu an 22 milyon aktif sigortalımız var. 11 milyon 200 bin pasif sigortalımız var. GSS kapsamındaki nüfusumuz yüzde 98'lere ulaşmış durumda. Belki de bu oran dünya ülkeleri içerisinde en yüksek oran."

Vatandaşın aldığı hizmetin ardından kurumlarından memnuniyetle ayrılmasının önemine değinen Sarıeroğlu, "Bu bağlamda bizim için Alo 170 vatandaşlarımızla direkt temasa geçtiğimiz diğer temel mekanizma, diğeri de merkezlerimiz müdürlüklerimiz. SGK'nın insanlarla iletişimi ve sorunlarına yaklaşımı ne kadar problem çözmeye odaklı olursa, vatandaş ile devlet arasındaki bağ o kadar kuvvetlenir. İllerinize döndükten sonra çalışan bütün arkadaşlara bu konudaki hassasiyetimi iletmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANLARI

İstihdamın temel öncelikleri olduğunu dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde istihdam seferberliğine başladık. Bu kapsamda daha güçlü hedefler ortaya koyacağız. Yeni teşvik uygulamalarını devreye sokacağız. Kadın, genç ve engellilerle ilgili yeni çalışmaları, mekanizmaları devreye sokacağız. Bununla ilgili bilgilendirmelerin daha titizlikle, hassasiyetle yapılması yaptığımız çalışmalardan daha etkin sonuçlar almamamıza büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, kayıt dışı çalışmayla ilgili mücadelenin sürdürüleceğini belirterek, denetim faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşla iletişimin önemini anlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatının ve sosyal hakların iyileştirilmesi amacıyla sürekli teşvik, destek, prim, indirim uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamaların duyurularını toplumun her kesimine doğru kanallardan ulaştırmaya gayret etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, kurumumuzu cezalandırıcı değil rehberlik edici özelliğini ön plana çıkarmamız birinci önceliğimiz olmalı ve buna yönelik çalışmalarımızı artırmalıyız. Teşvik uygulamalarımızı nasıl basitleştirebiliriz bunu çalışacağız. İş gücüne katılım oranlarımız ciddi oranda yükselme eğiliminde. İstihdam oranlarını daha fazla artırmamız gerekiyor ki işsizlikte düşüşe gidelim. Teşvik uygulamalarımızın daha etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bunun için il müdürlüklerimizin bilgilendirme faaliyetlerini artırmasını istiyoruz."

Sarıeroğlu, şehit aileleri ve gazilere ilişkin çalışmaların da temel öncelikleri arasında yer alacağını bildirdi.