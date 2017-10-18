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Bakan Soylu, 81 il emniyet müdürünü uyardı

Bakan Soylu, 81 il emniyet müdürünü uyardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, il emniyet müdürlerinden terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden devam etmesini ve terör örgütlerinin eylem yapamaz hale getirilmesi konusunda her türlü önlemin alınması talimatını verdi.

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Emniyet müdürlerinin ekim  ayının ikinci koordinasyon toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  başkanlığında yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve daire  başkanlarının katıldığı toplantıya, il emniyet müdürleri de toplantıya video  konferans yöntemiyle bağlandı.

 Bakan Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Mersin'de polis  personelini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan emniyet  personeline ve vatandaşlara acil şifalar diledi. Kış aylarında terör örgütlerinin şehirlerde ivme kazanmaya  çalışacağına işaret eden Soylu, birbirleriyle hedef birliği olmayan terör  gruplarının aynı çıkarda buluşmak adına beraber hareket edebileceklerine dikkati  çekti.  Soylu, Irak ve Suriye’deki gelişmelere de işaret ederek, il emniyet  müdürlerinden özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden  sürmesini ve terör örgütlerinin eylem yapamaz hale getirilmesi konusunda her  türlü tedbirin alınmasını istedi.

Bakan Soylu'nun toplantıdan ayrılmasının ardından başkanlığı devralan  Emniyet Genel Müdürü Altınok, Fetullahçı Terör Örgütü'nün çözülmesine yönelik  çalışmaların önemsendiğini, verilen bu mücadelede çok hassas ve dikkatli olunması  gerektiğini vurguladı.

 Emniyet teşkilatının teknik ve dijital anlamda oldukça iyi bir yol kat  ettiğini belirten Altınok, MOBESE, PTS, KGYS sistemlerindeki aksaklıkların  giderilmesi, il emniyet müdürlükleri ile daire başkanlıkları arasındaki bilgi  akışının hızlandırılması, okul çevreleri, sokaklar ve parklarda sokak  satıcılarına yönelik operasyonların sürdürülmesi konularında talimat verdi.

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