Bakan Soylu, 81 il emniyet müdürünü uyardı

Emniyet müdürlerinin ekim ayının ikinci koordinasyon toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının katıldığı toplantıya, il emniyet müdürleri de toplantıya video konferans yöntemiyle bağlandı.

Bakan Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Mersin'de polis personelini taşıyan servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan emniyet personeline ve vatandaşlara acil şifalar diledi. Kış aylarında terör örgütlerinin şehirlerde ivme kazanmaya çalışacağına işaret eden Soylu, birbirleriyle hedef birliği olmayan terör gruplarının aynı çıkarda buluşmak adına beraber hareket edebileceklerine dikkati çekti. Soylu, Irak ve Suriye’deki gelişmelere de işaret ederek, il emniyet müdürlerinden özellikle terör örgütlerine yönelik operasyonların hız kesmeden sürmesini ve terör örgütlerinin eylem yapamaz hale getirilmesi konusunda her türlü tedbirin alınmasını istedi.

Bakan Soylu'nun toplantıdan ayrılmasının ardından başkanlığı devralan Emniyet Genel Müdürü Altınok, Fetullahçı Terör Örgütü'nün çözülmesine yönelik çalışmaların önemsendiğini, verilen bu mücadelede çok hassas ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Emniyet teşkilatının teknik ve dijital anlamda oldukça iyi bir yol kat ettiğini belirten Altınok, MOBESE, PTS, KGYS sistemlerindeki aksaklıkların giderilmesi, il emniyet müdürlükleri ile daire başkanlıkları arasındaki bilgi akışının hızlandırılması, okul çevreleri, sokaklar ve parklarda sokak satıcılarına yönelik operasyonların sürdürülmesi konularında talimat verdi.