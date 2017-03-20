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Bakan Soylu: Terör örgütü artık uzatmaları oynamaktadır

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Bakan Soylu: Terör örgütü artık uzatmaları oynamaktadır
İçişleri Bakanı Soylu, "Terör örgütü artık uzatmaları oynamaktadır. Emin olun ki bu meseleyi çok da uzatmayacağız." ifadelerini kullanarak, "Yaylalarda yeniden şenlikler olacak, hiç merak etmeyin." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice'deki terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim için Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Vilayetler Evinde gerçekleştirilen Güvenlik Korucubaşları İstişare Toplantısına katıldı.

Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan iki sığınağa yönelik baskınlar sırasında iki şehit verildiğini anımsatan Soylu, sekiz terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Evlatlarımızın kanı yerde kalmamıştır"

"Evlatlarımızın kanı yerde kalmamıştır." diyen Soylu, Yüzbaşı Oğuzcan'ın şehit edildiği sığınağın önemli olduğunun, içinden çıkan malzemelerden de net şekilde anlaşıldığını söyledi.

Bölgedeki operasyonun devam ettiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bir insan olarak, bir baba olarak, bir aile reisi olarak beni en çok etkileyen, o annelerin 13 yaşındaki kuzucuklarının, evlatlarının terörist yetiştirilmek üzere dağa zorla götürülmesidir. Ben burada söylüyorum. Eğer biz bunu engelleyemezsek İçişleri Bakanlığı bana haram olsun, bize haram olsun."

"Bu belayı, bu musibeti Türkiye'den hep birlikte söküp atacağız"

Bakan Soylu, "O çocukların kendi topraklarında, annelerinin, evlatlarının kendi topraklarında nasıl bir tacizle karşı karşıya kaldığını ve bunu bizim bitirmemizin namus meselemiz olduğunu söylemek istiyorum. Bu, korucuların namus meselesidir, bu, askerimizin, jandarmamızın, polisimizin namus meselesidir. Bu belayı, bu musibeti Türkiye'den hep birlikte söküp atacağız." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün artık uzatmaları oynamakta olduğunu söyleyen Soylu, "Emin olun ki bu meseleyi çok da uzatmayacağız." dedi.

Soylu, "Yaylalarda yeniden şenlikler olacak, hiç merak etmeyin. Çocuklarımız ovaya, dağa çıkacaklar, orada piknik yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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