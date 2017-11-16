Bakan Soylu’dan 'maket polis aracı' açıklaması!

KOCAELİ'DE BU NOKTALARDA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla Türkiye genelinde başlatılan çalışma ile kazaların, ölümlerin, yaralanmaların önüne geçmek için Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, D-130 Karayolunda maket polis araçları konuldu. Uygulamayla trafik akışının olduğu belli bazı noktalara gelen araçların hızını azaltmak ve daha dikkatli olmaları hedeflendi.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium’da düzenlenen 8’inci Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nde, “En çok tartışılan meselelerden bir tanesi maket araç uygulamasıdır. Bazen bizi ‘Tuzak radar uygulamasını kaldırdınız ama maket araç uygulamasıyla karşı karşıya bıraktınız’ diye eleştiriyorlar. Bunu kaldırabiliriz de ama sonuçlarının olumlu olduğunu belirtmek isterim. Gerek kazalarda, gerekse de ölümlü kazalarda ve yaralanmalarda yüzde 6’nın üzerinde bir iyileşme olduğunu görüyoruz” dedi.

1 Temmuz’dan itibaren uygulanan hız koridorundan elde edilen sonuçları da paylaşan Bakan Soylu, “Ölümlü kazalarda yüzde 9 oranında bir düşüş, ölü sayısında da yüzde 6’lık bir azalış söz konusudur. 2011-2020 arasında kazalarda, ölümlü kazalarda yüzde 50 azalışı sağlamak hususundaki kararlılığımız devam etmektedir. bugün yüzde 29’lardayız ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Emniyetten sıra dışı uygulama